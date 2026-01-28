中國推「戒酒晶片」植入療法！患者1個月減酒效果明顯 藥效可持續150天

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日中國武漢醫院公開新的戒酒療法，可降低酒精依賴患者對酒精飲品的興趣，治療是將「戒酒晶片」植入酒精依賴患者皮下，觀察術後一個月狀況，患者確實降低了飲酒量。

近日中國武漢醫院公開新的戒酒療法，可降低酒精依賴患者對酒精飲品的興趣。（示意圖／Pexels）

近日，武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院）精神衛生中心聯合肝膽外科團隊，為一名酒精依賴患者植入「戒酒晶片」（鹽酸納曲酮），並觀察術後一個月狀況。院方指出，過去該患者每天喝2到3斤白酒，如今幾乎滴酒不沾，患者也認為喝酒不再像以前一樣快樂，據悉，該藥效長達150天以上。院方指出，相較傳統口服療法，皮下植入提升患者依從性，且植入時間僅短短10分鐘左右，效率良好。

院方表示，酒精依賴是長期大量飲酒造成的身心成癮問題，其中心理渴求是復飲的關鍵因素。長效控釋植入劑能在一段時間內提供穩定藥效，但仍需搭配心理治療、家庭支持與社會復健等多重介入，才能提升治療成效。

◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

