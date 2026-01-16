中國推「煤改氣」改善空品 天然氣上漲冬日民眾吃不消

頭帶毛帽、身穿大外套，坐在床上縮成一團。中國為了改善空氣品質，從2017年在華北各省開始推行「煤改氣」政策，要求民眾不再燃煤取暖，改用天然氣暖爐。不過，燃氣補貼迅速退場，讓天然氣價格節節上漲。

有些民眾只敢在臥房打開暖爐，勉強將室內溫度維持在12℃、13℃，但還是得裹上大衣防寒。

河北民眾尹小姐無奈表示，「這燃氣是一年比一年貴，花錢太多了。像我們老家、公婆都在家裡，他是住6間房，一年最少得6、7千塊錢，燒不起。」

以被官方劃為禁煤區的河北省保定市為例，本來天然氣市價就比北京與天津來得高。在燃煤的年代，煤炭的費用大多在一年新台幣2000多元；現在燃氣費卻動輒上萬台幣，是許多農民一整年的農作收入，所受到的經濟壓力也特別大。

研究指出，過去5年來，北京周遭的PM2.5濃度確實下降了大約30%，許多民眾也坦承看見成果。然而，空氣變乾淨，卻要付出冬季難熬的代價。

河北民眾何先生說，「但是我支持環保，但是這個天然氣價格，基本上你燒不起。」

就連中國官媒《新華社》也撰寫評論，指出這項政策設計上有缺陷，要填平政策與感受的差距，需要更細緻的設計。中國學者則提議，可以將北京、天津、河北視為同一個區域，共同負擔環保改革的成本。此外，改善農村房屋的保暖效果、開放使用潔淨煤，也都是補救之道。