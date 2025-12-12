中國提出「琉球未定論」反制高市早苗？東大學者：沖繩明確歸屬於日本

日本首相高市早苗11月初在國會回答有關「台灣有事」相關言論時，主張「日本將視為存亡危機事態，可能行使集體自衛權」，也被外界認為是暗示日本將會軍事街入台海衝突，引發北京高度不滿。而除了開展一系列的「外交戰」、「經濟戰」之外，中國官媒和中國外交部也開始主張「琉球地位未定論」，以作為對日方的「反擊」。

而面對中國藉此炒作「琉球牌」，除了日本外務省已緊急向駐華大使館下達指示，要求密切關注後續中國官媒是否進一步升級論戰外，也有日本的中國專家為此「辯護」，強調就國際層面而言，有確鑿的證據顯示，沖繩（琉球）確實是屬於日本。

廣告 廣告

中國外交部發言人郭嘉昆批日本首相高市早苗不思悔改、錯上加錯。（翻攝自中國外交部網站）

中國官媒的主張

中國官媒「中新社」12月10日發表「琉球歸屬問題，被迫無限期擱置！」一文，強調自1879年，日本強行非法佔領琉球改設沖繩縣以來，時至今日，所謂「日本對琉球擁有主權」從未得到國際社會承認，大多數沖繩民眾至今不願承認自己是日本人。

中新社在這篇文章中也說，近期，日本高市早苗政府加速在西南方軍事化部署，再度點燃了沖繩民眾的積怨，「他們擔憂本就處在戰略敏感地帶的琉球群島，是否會再次淪為衝突前線。」

報導稱，1971年，美日私下簽訂《沖繩返還協定》。 1972年，美國以日本擁有「施政權」為由，把聯合國交給美國託管的琉球群島交給日本管理，但並未涉及主權問題。但中方認為，這項協定從未得到聯合國安理會承認，聯合國也從未承認日本對琉球擁有主權。

日本防衛大臣小泉進次郎23日視察石垣島自衛隊，並宣布於與那國島部署飛彈的計畫如期進行。（翻攝自小泉進次郎X）

中方開始炒作「琉球」牌？

而對於中方近期開展的「琉球地位未定論」論述，日本知名中國研究學者、東京大學大學院總合文化研究科教授阿古智子，週四在日本公益財團法人「外國記者中心」（FPCJ）所舉辦的「日中關係－日本對緩和緊張局勢的回應」演講中表示，雖然中國開始對沖繩提出主權聲索，但「我們可以核實、並證明沖繩的歸屬」。

阿古智子在週四的演講中，就當前快速變化的日中關係、中國採取行動的背景、日本面臨的外交和安全挑戰，以及日本的應對措施發表專題演講，並回答外國媒體的相關疑問。

在談到沖繩歸屬權時，阿古智子強調，中日之間確實存在一些領土爭端，但沖繩在被美國佔領後、已經歸還給了日本，「此後沖繩人民一直以民主的方式治理」。她認為，沖繩已完全融入日本社會，且沖繩人民作為日本公民，「自信地生活和行動」。

沖繩也是日本民主社會的一部分

阿古智子說，每個國家在建構現代體系時都會遇到困難，例如劃定邊界線等等。這牽涉到殖民統治、殖民思維等等，「從學術角度來看，要全面解釋各國在特定殖民地地區之間的關係，是一個非常複雜的問題」。但就目前的情況而言，日本在過去戰後的80年裡，一直奉行民主制度，「這是個不爭的事實」。

而在沖繩的情況中，阿古智子解釋，就沖繩的主權而言，「沖繩是日本領土，主權歸屬明確。這是不容置疑的原則」。此外，「中國的論點在法治層面是站不住腳的。我們（日本）有法律邏輯來反駁中國的主張」。

她也指出，在沖繩的問題上，還有一個非常重要的概念，那就是法治的概念，「民主和法治至關重要。我們必須維護法治。」

日本首相高市早苗。（美聯社）

日本官方全力迎戰「琉球地位未定論」？

據《風傳媒》了解，日本官方早在11月初，中日出現爭端的早期，就開始準備迎戰中方可能推出的「琉球地位未定論」牌，並邀請日本負責研究這項領域的學者，例如東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠等人，試圖了解中國官方相關的主張與進展。

對此，林泉忠11月25日在一場日本智庫「東亞共同體評議會」名為『我們該如何解讀「中國的琉球牌」？』的閉門研討會中指出，近年來，一些中國媒體、智庫和專家發表了一系列質疑沖繩主權的言論，「這些言論被認為是『琉球牌』，中國藉此遏制日本在台灣問題上日益頻繁的言論和干預」。

但林泉忠認為，自去年以來，這些言論的本質變得更加嚴肅。一些中國專家開始聲稱「琉球問題攸關國家安全和祖國統一」，並多次發表暗示沖繩是中國一部分的言論。此外，相關討論的語氣也明顯升級，甚至有人提議在中國境內設立「琉球研究中心」。

​林泉忠也說，巧合的是，在高市早苗的新內閣執政期間，日本在國會就「台灣緊急情況」問題作出答覆時，使用了「生存威脅」一詞，引發了中國的強烈反彈。而隨著日中關係日益緊張，中國對沖繩的影響力未來可能會進一步增強，「因此，日本亟需準確解讀這一形勢，並考慮需要做出哪些準備」。



更多風傳媒報導

