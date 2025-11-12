中國揚言全球抓捕沈伯洋 謝志偉諧音諷：中共該打烊

中國威脅將全球抓捕「台獨頑固分子」沈伯洋。（資料畫面）

中國《央視》日前發布所謂專題報導，揚言將全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。駐歐盟大使謝志偉在社群發文公開力挺，不僅將沈伯洋譽為「台灣的寶貝」，更以諧音諷刺中國的恫嚇，直言「世界最大洋是——中共該打烊！」

中國日前指控沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，並宣布立案偵辦，揚言可透過國際刑警組織「全球抓捕」。謝志偉發出不滿，他在臉書發文巧妙比喻「世界有四大洋」，包含「歐洲的大西洋、美國的太平洋、南亞的印度洋」，台灣則是「沈伯洋」。謝志偉直言，沈伯洋是「台灣的寶貝」，所以是「中共和舔共者的夢魘」，他更喊話「我沾光，我也是沈伯洋」。

謝志偉話鋒一轉，諷刺強國一定自認「他們才是最大洋」，因此他幫這個最大洋取了個名字，即是「中共該打烊！」另外，謝志偉隨文附上與家人在比利時街頭的合照，告白該國和台灣一樣「小而美」。

對此，賴清德昨（11日）受訪表示，中國對台灣並無管轄權，沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何違法行為，他期待立法院長韓國瑜能站出來維護國會尊嚴與台灣人民的言論自由，並率領朝野立委共同聲援，否則「今天的民進黨沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

賴清德同時呼籲中國當局展現大國風範，認為這種跨國追捕自由人士的作法，是不會被國際社會所接受的，不僅對兩岸的和平發展沒有益處，也會把台灣人民越推越遠。





