中國揚言全球緝捕沈伯洋 賴清德要韓國瑜「站出來」：維護國會尊嚴

中國官媒央視近日發布有關民進黨立委沈伯洋政治立場及言論的報導，強調要「懲戒台獨」，並稱可利用國際刑警組織在全球範圍內對沈伯洋進行抓捕，引發外界關注。對此，總統賴清德今（11）日接受媒體聯訪時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，他也非常期待立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，守護台灣人民言論自由。

​中國近年持續文攻武嚇，多次公布「台獨分子名單」，重慶公安局日前點名民進黨立委沈伯洋，指稱其涉嫌分裂國家，將立案偵查，中國官媒央視日前日更發布「起底台獨沈伯洋」影片，揚言將透過國際刑警組織進行全球抓捕。

對此，賴清德今出席工業節慶祝大會前受訪表示，中國稱要全球緝捕沈伯洋，但中國對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何違法。

中國揚言透過國際刑警組織對綠委沈伯洋（見圖）進行全球抓捕。（資料照，顏麟宇攝）

​賴清德喊話，非常期待韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋。否則的話，「今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

​​賴清德也強調，中國應該要展現大國風範，這種跨國追捕自由人士是不會為國際社會所接受的，不僅僅是對兩岸的和平發展完全沒有任何益處，同時也會把台灣人民越推越遠。

