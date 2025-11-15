中國揚言全球追捕沈伯洋 美國務院出聲破壞現狀！兩岸應展開有意義對話
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導
中國重慶市公安局日前發布公告，宣布以「涉嫌分裂國家」為由立案偵查民進黨立委沈伯洋，並透過官媒央視暗示可藉由國際刑警組織（INTERPOL）抓捕，引發國際高度關注。對此，美國國務院今（15）日表示關切，直指中國作為已威脅言論自由，並逐步破壞支撐兩岸現狀的既有規範，強調法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題，呼籲兩岸展開有意義對話（meaningful dialogue）。
重慶市公安局於今年十月底公告，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，央視影片引用學者說法，宣稱可以利用國際刑警組織抓捕沈伯洋。國際刑警組織昨日回應，紅色通緝令申請需經審查，將檢視通緝或擴散要求，是否符合組織章程規定，必須在世界人權宣言精神下活動，且嚴禁涉及政治、軍事、宗教或種族性質活動。
針對中國立案偵查沈伯洋一事，美國國務院一名不具名發言人14日以背景方式回覆媒體提問。發言人表示，美國對於相關報導深切關切與憂心，中國的作為威脅言論自由，並且逐步破壞數十年來支撐兩岸現狀的各項規範，敦促中國與台灣展開有意義的對話，以解決分歧。美方強調，持續的威脅與法律施壓，只會破壞北京口口聲聲所追求的和平解決目標。
以下是美國國務院回應：
We are deeply concerned by reports that the Chongqing Municipal Security Bureau is investigating Taiwan Legislator Puma Shen under China’s draconian judicial guidelines that aim to prosecute and punish so-called “Taiwan independence die-hards.”
（我們深切關注重慶市公安局援引中國嚴苛的司法準則調查台灣立法委員沈伯洋的報道。該準則旨在打擊和懲罰所謂的「台獨死硬分子」。）
China’s actions threaten free speech and erode norms that have underpinned the cross-Strait status quo for decades.
（中國的行徑威脅言論自由，並侵蝕數十年來維繫兩岸現況的準則。）
We urge China to engage in meaningful dialogue with Taiwan to resolve differences. Continued threats and legal pressure will only undermine the peaceful resolution of issues that Beijing claims to seek.
（我們敦促中國與台灣展開有意義的對話，以解決分歧。持續的威脅和法律施壓只會破壞北京聲稱尋求的和平解決問題的途徑。）
