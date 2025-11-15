中國揚言全球追捕沈伯洋 美國務院發聲了！

▲中國揚言全球追捕沈伯洋，美國國務院表示，中國作為已威脅言論自由。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 中國重慶市公安局日前發布公告，宣布以「涉嫌分裂國家」為由，立案偵查民進黨立委沈伯洋，並透過央視暗示可藉由國際刑警組織（INTERPOL）進行「抓捕」，引發國際高度關注。對此，美國國務院今（15）日表示，對相關報導深切關切，直指中國作為已威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的既有規範，強調法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。

重慶市公安局於今年10月底公告，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪「立案偵查」，央視影片還引用學者說法宣稱可以利用國際刑警組織對沈伯洋進行抓捕。國際刑警組織昨已回應，紅色通緝令申請需經審查，會檢視通緝或擴散要求是否符合組織章程規定，必須在「世界人權宣言」精神下活動，且嚴禁涉及政治、軍事、宗教或種族性質活動。

針對中國立案偵查沈伯洋一事，美國國務院一名不具名發言人14日亦以背景方式回覆媒體提問。發言人表示，美國對於相關報導表達深切關切與憂心，中國的作為威脅言論自由，並且逐步破壞數十年來支撐兩岸現狀的各項規範，同時敦促中國與台灣展開有意義的對話以解決分歧，強調持續的威脅與法律施壓，只會破壞北京口口聲聲所追求的「和平解決」目標。

