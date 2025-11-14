中國揚言追捕沈伯洋 INTERPOL：紅色通緝不得涉政治

（中央社記者曾依璇巴黎14日專電）中國央視影片引用學者說法指稱，可利用國際刑警組織（INTERPOL）「抓捕」民進黨立委沈伯洋。國際刑警組織回應中央社詢問時表示，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活動。

央視本月9日發布以沈伯洋為主題的影片，其中，中國人民大學法學院教授程雷聲稱「可以利用國際刑警組織等一系列國際組織，紅通（紅色通緝令）等一系列追捕措施，在全球範圍內對他進行抓捕」。

總部位於法國里昂（Lyon）的國際刑警組織回覆中央社記者詢問時表示，所有紅色通緝令申請都會受到專門的「通緝及擴散工作小組」（NDTF）審查。

國際刑警組織接著說明，這個小組會檢視通緝或擴散要求是否符合組織章程第2條第1款和第3條規定，而這兩項分別規定，組織必須在「世界人權宣言」（UDHR）精神下活動，且嚴禁從事政治、軍事、宗教或種族性質的活動。

根據官網說明，紅色通緝令是向全球執法機構發出的請求，目的是確定涉事人所在位置，並暫時拘捕以待引渡、移交或採取符合法律的類似措施；但紅色通緝令不是國際逮捕令，成員國可依自己的法律決定是否逮捕。

不過，國際刑警組織及其紅色通緝令不只一次被指責遭到濫用。

法國「世界報」（Le Monde）與國際調查記者聯盟（ICIJ）合作，今年4月刊登以「國際刑警組織淪為中國國際鎮壓諸多手段之一」為題的調查報導，揭露國際刑警組織已成中國打壓海外目標人物的眾多工具之一，這些目標包括異議人士、維吾爾人或藏人等少數族群、商人，以及涉貪或遭肅清的政治人物。

報導引述研究國際刑警組織議題的學者布洛蒙德（Ted Bromund）所言：「國際刑警組織是一種工具，就像註銷護照、人身騷擾或網路騷擾一樣。它本身不是最有效的手段，但作用如同在昆蟲標本收藏中釘住一隻蝴蝶，也就是把人限制在特定地區。如此一來，採用其他打壓手段就更容易了。」

此外，英國國會人權聯合委員會今年7月底也在「跨國鎮壓」議題報告中指出：「我們對某些成員國濫用國際刑警組織紅色通緝令的狀況深表關切。國際刑警組織秘書處拒絕認知存在問題並採取補救行動，嚴重威脅到那些被專制政權針對的個人的權利與自由，並傳達出這種行為可被接受的訊息。」

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）去年將沈伯洋列入「台獨頑固分子」名單；重慶市公安局今年10月底也公告對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。（編輯：謝怡璇）1141114