中國揭露新型殲-20S隱形戰機 具精準海上打擊能力

中國於2026年1月11日展示殲-20隱形戰鬥機的最新變體殲-20S。

[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，中國近日公布殲-20隱形戰鬥機的最新變體殲-20S，這款雙座第五代戰機不僅具備中長程空中優勢，還能對海上目標進行精準打擊，顯示中國空軍實力進一步提升，可能對美國及盟國在第一島鏈構成更大威脅。

報導引述中國官媒《央視》訊息，指殲-20S是全球首款雙座隱形戰鬥機，具備優異的中長程空中優勢、對地面及海上目標的精準打擊能力，以及強大的情資感知、電子干擾、戰術指揮控制，並能進行有人與無人團隊作戰。這款戰機於殲-20首飛15週年（2026年1月11日）之際揭露，是殲-20系列的第三款公開變體，與其他戰鬥機、電子戰機及無人機一同亮相。

殲-20S的海上打擊能力是其亮點之一，中國軍事專家指出，這擴大殲-20從原本以空對空任務為主的設計，轉向多角色應用，可能搭載小型化「鷹擊-21」反艦導彈變體，結合隱形優勢，對海上目標構成隱蔽威脅。此外，殲-20S支援無人機整合，例如與「攻擊-11」隱形攻擊無人機合作，一名飛行員專注駕駛與武器操作，另一名則指揮無人機群，提升整體作戰效能。

中國空軍目前運作多款殲-20變體，包括升級版殲-20A，每年生產約120架戰機。五角大廈2025年中國軍力報告警告，殲-20系列的成長將挑戰美國及盟軍在衝突中的優勢。美軍事專家表示，這項海上打擊能力將大幅增加美國及盟國在第一島鏈附近的風險，尤其在中國空軍基地範圍內的操作。

殲-20原於2011年首飛（2017年服役），最初聚焦空中優勢與有限空對地能力，中國近年透過藍水海軍計劃、反艦導彈開發及轟炸機現代化，擴大空中海上打擊力量。未來殲-20將升級雷達、引擎及AI技術，強化超音速巡航、超機動性及網路化作戰，成為中國軍事現代化的核心。

