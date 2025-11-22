中國搬聯合國憲章嗆「可對日動武」！網「揪1事」狠打臉

國際中心／張予柔報導



日本首相高市早苗日前在國會再次強調「台灣有事，就是日本有事」，此話立即引爆北京強烈不滿。中國除發布旅遊警示、勸告民眾避免赴日外，19日更以「放射線檢驗不充分」為由宣布暫停日本水產品進口。中國駐日本大使館更直接引用《聯合國憲章》中的「敵國條款」，暗示若日本出現任何「侵略行為」，中國有權直接採取軍事行動、無須安理會授權。貼文一出慘遭大批網友打臉，痛批中國引用的是「早已無效的歷史文件」。





中國搬《聯合國憲章》嗆聲「可直接對日動武」！遭網「揪1事」當場打臉

中國駐日大使館在社群引用《聯合國憲章》第53、77與107條，指出若日本重啟侵略政策，他們有權直接採取軍事行動。（圖／翻攝自Ｘ＠ChnEmbassy_jp）

面對高市早苗親台立場明確，北京近期連續祭出反制手段。從呼籲中國民眾減少赴日旅遊，到在黃海部分海域進行實彈射擊演訓，再到全面暫停日方水產品進口，一步步施壓日本政府。中國駐日大使館更在社群平台發文，引用《聯合國憲章》第53、77與107條，指出若德國、日本等二戰時期的「敵國」重啟侵略政策，中國等聯合國創始成員國有權直接採取軍事行動，不需經安理會批准。文章語氣明顯針對日本而來，被視為北京對高市早苗言論的進一步威嚇。

中國搬《聯合國憲章》嗆聲「可直接對日動武」！遭網「揪1事」當場打臉

貼文曝光引起大批網友洗版，直指該條款早就已經「過時、不具效力」。（圖／翻攝自Ｘ＠ChnEmbassy_jp）

沒想到，貼文曝光後即遭到大批網友洗版，指出所謂的「敵國條款」是在二戰後的特殊時期制定，僅作為過渡性規範，早已在聯合國實務上形同廢止。更有人提到 1995 年聯合國大會第50/52號決議已明白指出，「敵國條款過時、不具效力」，如今日本與德國都是聯合國正式會員國，享有主權平等地位。網友質疑「都 2025 年了還拿二戰條文恐嚇？能嚇得了誰？」、「這文件不是早廢除了嗎，早就成『歷史文件』了」、「在軍國化的不是你們嗎？真的遵守聯合國憲章，你們有在保障人權？」。

中國搬《聯合國憲章》嗆聲「可直接對日動武」！遭網「揪1事」當場打臉

更有網友狠酸，「中華民國是聯合國創始成員，跟外來的中共啥關係呢？」。（圖／翻攝自Ｘ＠ChnEmbassy_jp）

除了條文本身被指「無效」，另有網友抓到更關鍵的漏洞，當初簽署《聯合國憲章》的創始會員國是「中華民國」，而非中華人民共和國。留言區因此充斥各國網友犀利吐槽「中華民國是聯合國創始成員，跟外來的中共啥關係呢？」、「說的中華民國吧，中華民國不是台灣嗎？」也有人質疑，北京動輒以「侵略」、「敵國」指控他人，但自身對內並未遵守人權原則，「共產黨也講起法律來了？在國內你們從來不講法的，怎麽在國外受欺負想起法律來了？」。









原文出處：中國搬《聯合國憲章》嗆聲「可直接對日動武」！遭網「揪1事」當場打臉

