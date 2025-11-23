即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，引起中國極度不滿，除祭出旅遊禁令、暫時停止日本水產品進口外，中國常駐聯合國代表傅聰日前還致函聯合國秘書長古特雷斯，並宣稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。對此，民進黨立委王定宇今（23）日指出，條款早就作廢，「這種恐嚇的行徑，除了證明中國的霸道以外，更顯示中國的慣於說謊」。

高市早苗先前正式表態，台灣若被中國武力侵犯，可能構成日本存亡危機事態，就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，卻慘遭中國各種言論及禁令攻擊。

廣告 廣告

王定宇今天表示，這件事情本來就是日本內政對安全的評估，但是中國如瘋狗般的發動攻擊，不僅外交人員說要斬首高市早苗，而在台的親中共人士及紅媒也發動攻擊。

話鋒一轉，王定宇指出，新一波的攻擊是說根據《聯合國》憲章，宣稱中國有權對二戰侵略國可以直接發動軍事攻擊，而且不需要安理會授權，「這種恐嚇的行徑，除了證明中國的霸道以外，更顯示中國的慣於說謊」。

他說，若看到中共及其側翼散播這項言論的時候，要有幾個基本的事實必須了解。針對當時所謂對二戰戰敗的侵略國，如果重啟侵略行為時，常任國則可以直接發動軍事攻擊，不需要聯合國安理會的授權，其實是過渡時期的辦法，一直到日本、德國都已經成為聯合國的會員國後已過時而不用；甚至到1995年在聯合國大會，也通過50／52的決議，已經正式定義這個章節過，且不再採用。

「中國是忘記了？還是害怕想起來？」，王定宇更問，中國所謂要直接武力攻擊日本，除了恐嚇言行外，對聯合國來講更是於法無據，而且根本是一個落伍被作廢的條款。

同時，王定宇也說，很多網友也點出中共矛盾，當時的憲章簽署國不是中華人民共和國，而是當年的中華民國，因此與中共根本毫無關係；當中共發動所謂聯合國憲章的法律戰，證明是一個不文明、不懂法律的國際麻煩製造者。

他強調，看到這一些中國的外交人員，或者是在台一些親中共的紅色名嘴及政治人物的行為則證明一件事情，這些人完全沒辦法去查證，因為中共下令這些紅色附庸就要跟著集體狂吠，現在更倒是能好好檢視哪一些人真的是中共的附庸。

原文出處：快新聞／中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊

更多民視新聞報導

張嘉郡爭藍營提名參選雲林縣長 鄭麗文力挺：大家安啦！

酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人

TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」原因全說了

