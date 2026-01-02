中國搶救生育率出奇招 避孕用品加稅13%反成公衛隱憂

中國為搶救低迷的生育率，自今年元旦起，取消實行長達30年的避孕藥、具免稅政策，之後購買保險套、避孕藥等產品，都必須繳納13%的標準增值稅。這項政策轉變被外界視為北京當局從過去「一胎化」時期的鼓勵避孕，正式轉向全面「催生」的象徵。

從強制墮胎到「套子加稅」 三十年政策大轉彎

這項稅制改革是中國2024年通過的新增值稅法的一部分，旨在現代化稅收體系。過去為了配合計劃生育，避孕用品自1994年起享有免稅優惠，如今走入歷史。

《衛報》報導，這是中國政府為提供生育率而採取的「胡蘿蔔與棍子」的政策的一部分，相較於過去強制墮胎的殘酷手段，現在政府改以「大棒」政策，透過增加避孕成本，試圖引導民眾建立「積極的婚育觀」。

胡蘿蔔與大棒並行 年輕人卻不買單

為了挽救人口危機，北京當局也釋出不少「胡蘿蔔」獎勵政策。包括試管嬰兒費用補助、提供3歲以下每年每人3600元人民幣（約新台幣16160元）的育兒補貼、將分娩費用納入醫保，並免除托育服務與婚姻仲介服務的增值稅。

然而，中國人口已連續3年減少，2024年新生兒人數僅約954萬，幾乎只有十年前的一半經濟放緩、房地產危機以及高昂的養育成本，讓許多年輕人對婚姻望而卻步。

不少網民更在社群上直言，「人們能看出保險套的價格和養育一個孩子的價個之間的區別」；更有民眾戲稱要趁漲價前「囤一輩子的保險套」。

官員追蹤月經週期 侵犯隱私恐引發反效果

除了稅收手段，基層官員的催生行為也越演越烈。中國媒體《極目新聞》報導，雲南等地的社區官員甚至致電女性，詢問其月經週期、最後一次經期時間以及生育計劃，引發嚴重隱私疑慮。

國際戰略研究中心資深研究員萊文（Henrietta Levin）警告，當政府過度介入私領域，往往會成為自己的敵人，反而加劇年輕人的厭世與疏離感。

經濟弱勢族群受創 專家憂公衛危機爆發

儘管13%的稅收對中產階級影響有限，但公共衛生專家憂心，這對經濟弱勢族群與學生來說是不小的負擔。如果避孕用品變得難以負擔，這些族群可能會選擇「冒險」，進而導致非預期懷孕增加。

維吉尼亞大學人口專家蔡倩指出，這項政策最危險的後果是墮胎數量與性病傳播風險的提高。當民眾減少使用保險套，愛滋病（HIV）等性傳染病的防治將面臨嚴峻挑戰。

連人際互動都感到疲憊 生兒育女的負擔太沉重

此外，由於中國地方政府負債嚴重，部分官員甚至無法如實發放承諾的育兒補貼。

在此背景下，《BBC》報導，威斯康辛大學麥迪遜分校的人口統計學家、《大國空巢：走入歧途的中國計劃生育》作者易富賢表示，認為提高保險套稅會影響生育率的想法是「想太多了」，更直言，由於房地產市場低迷和國家債務不斷增長，北京熱衷於「盡可能」徵稅。

然而，隨著人口老化，西方國家乃至韓國、日本等地區性國家都在努力提高出生率，部分原因是育兒負擔過重，研究表明，這項負擔不成比例地落在女性身上，但還有其他一些變化，例如結婚率下降，甚至約會人數減少。

一名來自河南的受訪者表示，中國的措施並沒有抓住真正的問題，現代社會壓力極大，年輕人連人際互動都感到疲憊，性愛玩具的熱銷反映出人們寧可自我滿足，也不願承擔建立關係與生兒育女的負擔。