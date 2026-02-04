中國擁210個駭客組織！攻擊台灣263萬次恐癱瘓社會

國際中心／周孟漢報導



中國近年不斷文攻武嚇，還以經濟制裁手段施壓，不僅多次對台發動軍演，網路上的攻擊也層出不窮！近日國外一項調查中發現，中國「由國家支持」的駭客組織數量位居「全球第一」，且對台灣的攻擊最為強烈，短短1天就高達263萬次，內容不單單只是資訊竊取，還包括能源、醫療及金融系統等關鍵基礎設施的深度滲透，可說是已具備「癱瘓社會運作」的能力。









中國「由國家支持」的駭客組織數量位居全球第一。（示意圖，與本新聞無關／AI生成）

全球駭客組織中方稱霸：210個組織位居世界之首





根據資安公司Forescout旗下Vedere Labs所發布的《2025 年威脅綜述》，中國支持的駭客組織數量已達210個，位居全球第一。這一數字極為驚人，已經約為俄羅斯（112個）的兩倍，更是伊朗（55個）的四倍。目前中國、俄羅斯與伊朗三國的國家級駭客組織，合計已佔全球總量的45％。此外，這項數據並非單指攻擊次數，而是代表受追蹤的獨立「攻擊者群體」規模，顯示中國的網路戰力已在結構上全面擴張。

中國支持的駭客組織數量已達210個，超越俄羅斯、伊朗。（圖／美聯社提供）





台灣成網攻一級戰區：日均263萬次攻擊刷新紀錄





中國網路攻擊的強度在鄰近的台灣體現最為劇烈！根據台灣國家安全局（NSB）的報告指出，2025 年針對台灣政府基礎設施的網路攻擊次數，平均每天將高達263萬次。與2023年開始統計時相比，攻擊量暴增了113％，且與2024年相比，也持續增長6％，這顯示台灣正處於全球網路防禦的最前線，面對的是壓倒性的數量優勢，與長期性的威脅壓力。

台灣正處於全球網路防禦的最前線。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





攻擊模式轉型：從竊取情資轉向癱瘓國家基礎設施





自2025年下半年起，中國駭客的攻擊重心已發生戰略性轉移。國安局指出，中國駭客攻擊目標已從早期的資訊竊取，演變為針對能源、醫療及金融系統等關鍵基礎設施的深度滲透。駭客利用軟硬體漏洞、分散式拒絕服務（DDoS）攻擊及供應鏈滲透等手段，試圖在國家網路中長期潛伏，並發動攻擊，這種轉變意味著網路攻擊已不再只是單純的諜對諜，而是具備實質癱瘓社會運作能力的威脅。

中國駭客攻擊目標已從早期的資訊竊取，演變為針對能源、醫療及金融系統等關鍵基礎設施的深度滲透。（示意圖，與本新聞無關／AI生成）





網路施壓與政治局勢同步：各國警戒「混合戰」威脅





這波網路攻擊的高峰與日益緊張的兩岸軍事、政治局勢高度吻合，反映出中共已將網路攻擊作為有效的戰略施壓手段。Forescout的報告更警告，在2025年期間，這些威脅群體的攻擊範圍將擴及全球178個國家，其中政府、金融與電信業面臨最高風險。這種長期潛伏且手段日益複雜的攻擊模式，已迫使各國必須將資安防禦提升至國家安全層級，以應對日益嚴峻的混合戰挑戰。

