中國擋水產品進口、旅客赴日作反制...葉建揚指日本有「半導體反擊手段」：若日方祭出科技制裁，中半導體可能窒息

中國因不滿日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」，一邊以暫停進口日本水產品和禁止中國遊客赴日作反制，一邊製造內部反日情緒，兩國矛盾升級。對此，台日產經友好促進會長葉建揚發文指出，若真的要反制，日本至少有五項半導體關鍵設備和材料足以掐住中國脖子，若日方後續祭出科技制裁，中國半導體可能會窒息。

葉建揚表示，近期因高市早苗在國會的答詢被中國視為「挺台灣」與「日本可能涉入台海危機」，憤而祭出水產品禁令與政治抗議。他說，表面上中國看似握有龐大的市場槓桿，但若衝突升級，日本真正能讓中國「痛到難以呼吸」是科技與供應鏈的結構性優勢。

廣告 廣告



葉建揚提到，2019年的日韓貿易戰，日本僅針對三項材料祭出出口管制，分別為光阻（Photoresist）、氟化聚醯亞胺（Fluorinated Polyimide）、高純度氟化氫（Hydrogen Fluoride），便已讓韓國的半導體產業陷入巨大壓力，短期內苦尋替代來源卻進展有限。他指出，這場衝突清楚揭示，在半導體世界裡，日本掌握的是「不可替代」的核心材料，而非只是市場份額。



葉建揚表示，若日中衝突升高，日本的反制力道將比當年更具殺傷力，從全球供應鏈的角度來看，中國對日本的依賴集中在四到五個結構性環節，而這些領域是中國即使投入巨額補貼也難以在短期取代的罩門。



對此，葉建揚分析五點關鍵。



1.日本主導全球高階光阻與掩模基板：



EUV、ArF、KrF 光阻等先進材料，有高達八成以上由日本企業供應，包括 JSR、TOK、信越化學等。這些材料與先進製程深度綁定，不是「有錢就能買」的產品。一旦日本收緊出口，中國所有 28 奈米以下的良率提升將立即受阻，連成熟製程也會受到牽連。



2.日本掌控塗佈顯影、清洗、成膜等關鍵製程設備：



Tokyo Electron、SCREEN、Kokusai Electric 是全球不可或缺的設備供應商。中國雖努力發展本土設備，但高階設備的自給率仍不到一成。若日本採取與美國協調的出口管制，中國的先進製程擴產將立刻受到重擊。



3.300mm 高純度矽晶圓仍被日本壟斷：



Shin-Etsu 與 SUMCO 兩家公司合計掌握全球超過五成供應，中國在高端晶圓品質上仍難以追上。一旦日本設下出口審查，等同從源頭「掐住」中國半導體的原料供應，使中國無法將產能順利擴大。



4.高端測試與量測設備仍高度依賴日本：



Advantest 在晶片測試儀上擁有全球領先地位，是高可靠度、高良率晶片量產不可或缺的一環。若日本限制供應，中國在 AI 加速器、軍用晶片與車用晶片等領域將面臨長期品質瓶頸。



5.日本仍掌握大量高純度特殊化學品與氣體：



包括 CMP 漿料、特殊蝕刻氣體、極高純度前驅物等，中國至今難以做到同等品質。這些看似不起眼的化學品，卻往往是左右良率的關鍵角色。



葉建揚表示，總結來看，中國抵制海鮮，日本可以承受；但若日本對中國科技供應鏈「反制一擊」，中國半導體產業才是承受更大風險的一方。他認為，這場可能升級的日中科技戰，不只是經濟問題，更是牽動區域秩序與科技主權的地緣政治競爭。

(圖片來源：首相官邸、葉建揚臉書)

更多放言報導

中國對日「經濟施壓」...葉建揚憶921大地震「日本僅花18小時便派出救援」：台日友好26年前就存在...喊話「日本有難、台灣絕不缺席」！

安倍晉三槍殺案第七審...葉建揚翻譯安倍昭惠陳情書「最後一面看來很安詳，嘴角像還帶著微笑」：這一切衝擊太大，像一場夢，讓我完全沒空間悲傷，甚至哭不出來