中國操作台史斷交謠言 吳志中：用九二共識把台推向「中國家務事」最危險

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外交部政務次長吳志中12日出席索馬利蘭駐台代表處開館儀式，會後接受媒體聯訪。(記者塗建榮攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕針對近期史瓦帝尼當地新聞網站接連傳出我國大使貪污、甚至台史斷交等錯假消息，外交部政務次長吳志中今(12)日受訪表示，他強烈懷疑背後是中國在操作，企圖破壞台灣與他國的交流。吳志中並沉重呼籲，台灣越融入國際體系就越安全，若陷入「九二共識」或統獨爭議，等於將台灣推回中國的內部事務，這是對國家最危險的處境。

針對外界關心台史邦交是否生變，吳志中嚴正駁斥並強調，我國與史瓦帝尼目前的關係非常穩定，外交部對雙邊關係「非常具有信心」。他指出，總統賴清德與外交部長林佳龍日前才剛訪問過史國，目前各項指標都顯示毫無問題。

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由於史國同一家新聞網站屢次發布抹黑我國外交人員與邦交生變的假消息，吳志中直言「強烈懷疑有中共在操作」。他分析，台史雙方正積極拓展各項經濟合作，邦交越來越鞏固，這對中國而言並非好現象。因此，中共企圖破壞台灣與其他國家的合作與經濟關係，這是外交部每天都在面對的挑戰。

吳志中再次強調，台灣越是融入國際關係架構中就會越安全，因為這會創造並維持一個「現狀」，中國現在對台灣的所有威脅，都是在破壞現狀。他呼籲國人了解，若用任何語言或方式，將台灣推入「九二共識」或「統獨」等議題，對台灣是最危險的，因為這將使中方能以「處理家務事」為由自由解決。吳志中強調，「外交部很重要的任務，就是怎麼樣避免台灣成為中國的家務事」。

至於未來賴總統是否有規畫訪問索馬利蘭？吳志中澄清，總統才剛從史瓦帝尼回來，目前並沒有相關規劃。他說明，總統出訪的意願與地點主要由總統府決定，若總統有意願訪問任何邦交國或國家，外交部都會全力交辦執行。

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