中國操作「仇日」 解密731部隊筆錄：月產10公斤細菌戰用跳蚤

加藤恆則於1948年2月在蘇聯被捕時的檔案。 圖：翻攝自 央視新聞

[Newtalk新聞] 中國黑龍江的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」近日公開了一份重要史料，內容為《731部隊海拉爾支部部隊長加藤恒則筆供》，涵蓋當時被捕者資料以及當時731部隊從事細菌戰與活體實驗的歷史證據。

據《央視新聞》報導，該史料原件收藏於俄羅斯聯邦安全局外貝加爾邊疆區分局，由普希金科學圖書館申請解密後取得，並於今年2月將影印版本捐贈予位於黑龍江哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館。內容為加藤恒則於1948年2月在蘇聯被捕後，親筆撰寫的供述材料。

筆供中，關於731部隊的分工表。 圖：翻攝自 央視新聞

館方指出，這份筆供由日文原稿與俄文翻譯稿組成，涵蓋被捕者檔案、個人資料登記，以及對其所涉罪行的詳細說明，並從指揮者的角度完整呈現731部隊的組織架構與實際運作，與先前俄方所移交的蘇聯審訊檔案互補。

根據筆供內容，731部隊設有8個核心部門，總部及相關設施主要分布於哈爾濱平房一帶及各地支隊。其中，平房特別軍事營區人數約3000人，軍官與專業技術人員約占一成，其餘為軍事編制服役人員，構成層級分明的運作體系。

筆供也揭露，731部隊在實驗區域內長期關押中國人作為實驗對象。文件記載，封閉設施內曾關押約200名中國戰俘，由憲兵夜間押送進出，實驗內容包括炭疽、傷寒、痢疾、霍亂、鼠疫等病菌的致病力測試，且明確指出相關研究「全部伴隨活體實驗」。

此外，筆供提到，日軍曾在哈爾濱附近空曠地帶引爆裝有炭疽菌的炮彈，並統計人員與牲畜的感染情形；另記載1945年間，關東軍及化學部隊在多地進行凍傷與毒氣活人實驗。

加藤恆則筆供中的跳蚤飼養裝置示意圖。 圖：翻攝自 央視新聞

在細菌戰物資方面，筆供詳細描述了跳蚤的養殖流程與規模。平房地區設有專門養殖區，環境溫度維持在30度左右，以白鼠作為培養載體，透過特定方式集中收集跳蚤，月產量可達10公斤，並用於傳播鼠疫菌。

文件同時完整呈現731部隊地方支隊的分布與功能，包括牡丹江、林口、孫吳、海拉爾與大連等地。其中，海拉爾支隊人數約120人，表面任務為防疫與設備維護，實際則以白鼠飼養與跳蚤培育為主要工作，並被定位為對蘇聯細菌戰的前進據點。

文件中亦提及1945年6月東京方面曾下令停止細菌戰準備，這也進一步證實當時「細菌戰」行動由日本軍方高層統一指揮，屬於自上而下、有組織、有規模的國家犯罪。

