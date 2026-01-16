中國擬停用 10 多家美國、以色列網絡安全軟件，Broadcom、Cisco 恐失巨額訂單

3D printed clouds and figurines are seen in front of the VMware cloud service logo in this illustration taken February 8, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

根據 Reuters 引述知情人士的最新報導，中國政府已指示國內企業及政府相關機構，準備進一步收緊對外國技術的依賴，預計將停用超過 10 家來自美國與以色列的網絡安全軟件供應商。這項大規模的設備替換行動，將對全球科技巨頭如 Broadcom 博通 及 Cisco 思科等帶來沉重的業績壓力。

技術轉向與國產化政策

這項行動被視為中國「信創」(信息技術應用創新產業) 政策的延續，旨在提升關鍵基礎設施的自主可控能力。根據 Reuters 的報導指出，受影響的產品範圍極廣，涵蓋了企業必備的防火牆、入侵檢測系統以及端點保護軟件等。

廣告 廣告

對於中資企業而言，這次轉變不僅是回應政府號召，亦是為了在日益緊張的地緣政治局勢下，降低供應鏈中斷及數據洩漏的風險。然而，對於長期視中國為重要增長引擎的美國科技企業來說，這無疑是一個巨大的衝擊。

核心受影響廠商與市場衝擊

Broadcom 博通： 旗下擁有多項企業級安全產品（如原 Symantec 業務），其高端網絡解決方案在中資金融及電信機構中佔有率極高，此次面臨直接替換風險。

Cisco 思科： 作為全球網絡設備龍頭，其安全軟件與硬件一體化的策略在中國市場經營多年。Reuters 報導指出，這波指令可能導致其失去大量利潤豐厚的續約訂單。

以色列廠商： 以色列以頂尖的網絡安全技術聞名，多家在中國市場活躍的安全公司亦在此次「停用」名單之列，包括 Check Point Software Technologies、CyberArk。

更多內容：

Beijing tells Chinese firms to stop using US, Israeli cybersecurity software, sources say

路透：中國企業將停用十餘家美國和以色列網絡安全軟體 Broadcom、Cisco 將受巨大影響

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk