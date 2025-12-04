中國擬再送3通緝犯返金 我方以「身分待查」拒收

中國擬再循小三通送3名通緝犯返金門，我方暫以「身分待查」拒收。(資料照，記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕今天下午傳出中國試圖將3名疑遭我國通緝的男子，再次循小三通管道送回金門，不過，消息傳回金門後，航商與相關單位聯絡，以3人「身分待查」為由，未允許3人上船，暫時阻斷中國此種幾近「丟包」的行為。

中國3日將包括2名國人及8名通緝犯在內的台灣籍男子，送上廈門往金門的小三通交通船上；中方此種無預警的行為，引起金門治安單位的一陣忙亂。未料，今天下午2點多，再度傳出航商接獲中方告知，準備「遣送」3名台灣通緝犯上船，經向我方入境單位回報，以3人「身分待查」為由，拒絕3人上船。

地方人士表示，兩岸刑事犯原有一定遣返的模式，但受近年兩岸關係降溫影響，連「共打機制」的刑事犯交接都受阻，對於中方對台灣通緝犯幾近「丟包」的行為，無助兩岸正常關係的發展。

