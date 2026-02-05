中國擬恢復上海居民金馬旅遊 觀光署：可循小三通

金門碼頭一早就有許多遊客，透過小三通往來兩岸的旅客不少，近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。在地觀光業者表達歡迎期待，但也憂心交通和住宿量能能否撐得起。

特產業者李志鴻表示，「面對整個上海來的朋友情況底下，我們怎麼去把我們的量能提升？」

金門縣副縣長李文良認為，「還是有些配套需要去做，那特別是在這個小三通的船班的部分。」

金門縣政府指出，要迎來更多團客需要中央政策支持；觀光署回應，目前我方法令對於陸客到金門、馬祖旅遊並沒有限制哪一省，只要是到福建再搭「小三通」客船到金門和馬祖旅行即可；旅遊業界指出，希望藉此機會兩岸逐步恢復往來，目前業界配合政府耕耘新南向市場，但若陸客恢復對於觀光產值還是有加分。

廣告 廣告

旅遊業者駱炫宏認為，「以往的話陸客在台灣的消費，一天至少是台幣1000元以上，那如果以現在的新南向的話，可能5天4夜下來還沒有到1000塊。」

回顧兩岸疫情後觀光交流，自2024年8月下旬中方恢復福建居民赴馬祖旅遊簽證申請，隔月再恢復福建居民赴金門旅遊簽證申請；去（2025）年2月中國一度宣布將恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，也規劃踩線團2月上旬來台。我要求由小兩會協商，最終未成行，如今再度拋出上海居民赴金門、馬祖旅遊。

品保協會監事會主席黃文卿回應，「我們還是希望政府是能夠開放禁團令的緊箍咒，只有牽住業者，私底下大家都出大陸的團體。」

旅遊品質保障協會指出，宣示意義大於觀光效益，但政府要正視兩岸的觀光需求，以免團客轉為地下化，反而危及旅遊安全。