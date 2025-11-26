中國擬推「最嚴」行動電源新規 原有3C認證全失效
（中央社台北26日電）在今年中國發生多起行動電源意外後，「史上最嚴」的行動電源安全標準將於明年實施，新規包括行動電源必須配備螢幕或聯網App，且「原有3C認證規定將全面失效」。業界人士表示，新規預計將淘汰7成現有產能。
據陸媒藍鯨新聞24日報導，中國工信部已於10月及11月多次組織召開「移動電源安全技術規範」徵求意見稿研討會。據相關參會企業負責人表示，該標準已基本定稿，預計12月公示，2026年2月正式發布，同年6月起實施。新規落地後，原有3C認證規定將全面失效。
值得注意的是，已獲3C認證的產品以後仍可攜帶登機。
3C認證的全名為China Compulsory Certification，簡稱為CCC，是中國強制性產品認證制度，以維護消費者及其財產安全的做法。
在今年6月，由羅馬仕（ROMOSS）引發的行動電源安全性問題受到廣泛關注，行動電源行業相關監管政策逐步趨嚴，中國工信部要求企業均必須進行3C認證。
該企業負責人表示，「這次制定的標準非常嚴格，許多工廠難以達到。工信部的態度很明確：達不到標準就不要繼續生產，因為總有一些企業能夠達標」。他還說，新規實施後，預計將有近7成現有產能，因無法滿足新標技術要求，將被迫退出行動電源市場。
報導稱，新規與舊標準比，提出了數十項嚴苛改進。在整機層面，新規明確要求外殼必須標注「建議使用壽命」與代工廠全稱；線路板方面則強制要求配備LCD螢幕或聯網App，可顯示電池健康度、使用次數等關鍵參數。
在最為核心的電芯部分，則引入多項強化安全測試，包括更為嚴苛的針刺測試、將熱濫用測試條件從130度30分鐘提升至135度60分鐘，並將過充電測試電壓提高至規定電壓的1.4倍。
報導引述知情人士透露，過去半年內，行動電源行業共發生700多起安全事故。相關數據也顯示，僅2024年中國大陸境內航班就發生37起行動電源自燃事件，其中81%涉及未獲3C認證的劣質產品。
知情人士預估，隨著2026年新標準正式加嚴執行，目前市場上僅約一半產品有望通過新認證。上述企業負責人說，「國家希望通過此次嚴苛新標，徹底出清低質與老舊產能」。
業界人士估計，為滿足新標，將導致行動電源整體製造成本上升30%，但他們認為對消費者而言仍處於可接受的範圍。
在社群媒體Threads上，有中國網友對「現有3C認證失效」感到不滿，「我買了一個又一個充電寶算什麼？」、「我8月份剛花200（人民幣，約新台幣884元）買的新充電寶…我真沒錢了」。還有網友質疑「是不是所有3C認證的產品都不符合標準或者存在安全隱患？」（編輯：廖文綺/楊昇儒）1141126
