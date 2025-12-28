中國擬放開農業人口落戶城市限制 超大城市除外

（中央社台北28日電）中國國務院日前提交全國人大常委會議審議、內容涉及「城鄉融合」工作的報告宣示，未來要促進「農業轉移人口全面融入城市」，並放開、放寬除「個別超大城市」外，農業轉移人口在城市的落戶限制。

此外，這份報告還提到，要推動「城市人才定期服務鄉村」，「引導青年入鄉發展和就業創業」，強化返鄉入鄉人才服務保障。

至於「個別超大城市」是哪些城市，這份報告並沒有提到。目前中國被列為「一線城市」者為北京、上海、深圳及廣州等4個城市。

綜合中新社及21世紀經濟報導，中國國務院日前將名為「關於建立健全城鄉融合發展體制機制工作情況」的報告，提交全國人大常委會議審議，提到上述內容。

這份報告指出，先前中國官方已深入推進「農業轉移人口市民化」。包括，深化戶籍制度改革，基本取消了農業轉移人口在「城區常住人口300萬以下」城市的落戶限制，並將「城區常住人口300萬至500萬」城市的落戶條件進一步放寬，而人口更多的「超大、特大城市」積分落戶政策也不斷優化。

這份報告宣示，未來在「城鄉融合」工作上，下一步要健全城鄉要素「平等交換」和「雙向流動」機制，首先就是「促進農業轉移人口全面融入城市」。

具體內容則包括，放開、放寬除「個別超大城市」外，農業轉移人口在城市的落戶限制，並健全常住地所提供的基本公共服務制度，推動符合條件的農業轉移人口社會保險、住房保障、隨遷子女義務教育等，享有與當地戶籍人口同等的權利。

其次則是「壯大鄉村人才隊伍」。其中包括，推動「城市人才定期服務鄉村」，健全評聘激勵機制。鼓勵科研人員到涉農企業創新創業，「引導青年入鄉發展和就業創業」，強化返鄉入鄉人才服務保障。並加強農民技術技能培訓，推動涉農教育與生產實踐緊密結合，壯大農村各類專業人才和實用人才隊伍。（編輯：邱國強/陳承功）1141228