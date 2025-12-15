中國擬於2026年起實現生娃「零自付」

（德國之聲中文網）國家醫保局稱，到2026年，中國將力爭在全國範圍內，對納入政策範圍的所有生育相關醫療費用實現全額報銷，包括產前檢查費用。該機構在周六發布的一份報告中表示，此舉將“提升產前檢查醫療費用保障水平，力爭明年全國基本實現政策範圍內分娩個人‘無自付’”。

但根據中國官媒報道，生育保險“覆蓋範圍”不包括參保人自主選擇更高服務標准的醫療機構進行分娩，或使用不在生育保險目錄內的藥品耗材等。

報道還稱，吉林、江蘇、山東等7個省份目前已實現政策範圍內住院分娩醫療費用“全額保障”。

人口連續三年負增長

這一舉措正值中國面臨人口持續下滑的挑戰。

中國人口在2022年出現數十年來首次下降，2024年中國總人口數連續第三年減少，出生率（6.77‰）低於死亡率（7.76‰），自然增長率降至-0.99‰。

人口學家預計，由於出生率下降，這一趨勢還將繼續。與此同時，勞動力規模縮小與老齡人口不斷增長，可能會給本就負債沉重的地方政府帶來更大壓力。

從獨生子女到三孩政策的制度演變

中國出生率連續幾十年下降與1980年至2015年實施的獨生子女政策以及快速城市化進程密切相關。

1982年中國人大第五次會議將計劃生育定為基本國策。

2011年底實施雙獨二孩政策，即夫妻雙方均為獨生子女被允許生育第二個子女。

2013年底通過單獨二孩政策，即一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子。

2015年10月全面實施二孩政策。

2021年6月三孩政策實施。

生孩壓力大 多重激勵措施並行

雖然全面實施三孩政策以來已有4年，然而高昂的育兒和教育成本、就業的不確定性以及經濟增長放緩，仍讓許多中國年輕人對結婚生子望而卻步。

中國在今年3月表示，將“積極”出台政策應對快速增長的老齡人口和年輕群體的需求，包括發放育兒補貼、推動學前教育免費化等措施。

此前，相關部門也曾通過延長產假、提供財政和稅收優惠，一次性生育獎勵、育兒補貼、購房補貼等方式，鼓勵夫婦生育。

今年7月，中國宣布自2025年起向3歲以下嬰幼兒發放現金補貼，且該補貼免征個人所得稅。

雖然政府不斷修改並出台政策以鼓勵生育，但據中國國家發改委今年二月發表的文章預測，中國人口總量在“基准場景下”仍將呈持續下降趨勢，2025年將下降至14.06億人，2035年下降至13.57億人，2050年下降至12.12億人。

