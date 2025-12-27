中國擬用生成式AI介入2026選舉 日媒揭輿論操縱手段

（記者周德瑄／綜合報導）日媒讀賣新聞近日指出，中國疑似利用生成式AI技術，計畫介入台灣2026年縣市長選舉與2028年大選。外流文件揭露，中方透過AI分析特定對象的價值觀與方言，生成虛假帳號進行輿論操縱。這類擬真帳號能自然對話並滲透社群，試圖影響台灣社會氛圍。對此，政府已加強警戒，提醒民眾提升對假訊息的識讀能力。

示意圖／日媒報導指出中國企業疑似開發系統，利用AI介入台灣選舉。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

據報導，北京當局可能透過先進的生成式AI技術，針對台灣即將到來的2026年九合一選舉與2028年總統大選展開輿論攻勢。報導引述美國研究機構取得的內部文件，揭露一家名為中科天璣的中國企業，開發出能精準鎖定社群媒體影響力人物的系統。該技術不僅能分析目標對象的心理傾向與方言使用習慣，更可以大規模產出與真人思維極其接近的虛構人物帳號，讓大眾在不知不覺中受到引導。

這些由AI生成的虛假帳號不再只是單向傳遞宣傳口號，而是能像真實使用者一樣進行自然互動與對話。台灣AI產業人士坦言，隨著相關技術日益精進，現在要從社群平台上辨別帳號真偽已變得異常困難。儘管該企業否認相關指控，但多方情資顯示，北京方面高度關切台灣選情，尤其不希望現任總統賴清德在二零二八年成功連任，因此預估從二零二六年的縣市長選舉開始，這類操弄輿論的活動將會更加頻繁且隱密。

除了現有的AI技術威脅，過去的選戰案例也再次被提及。報導回顧2018年高雄市長選舉時，便曾有傳聞指出中方透過資金與數據操作介入選情。近期流出的錄音檔更顯示，疑似解放軍相關人員曾討論透過增加大量臉書帳號來影響台灣輿論。對此，陸委會諮詢委員表示，中共善於利用網路平台動員假帳號煽動特定族群，政府除了持續澄清假訊息外，也必須強化全民的媒體識讀能力，以因應未來更複雜的數位滲透挑戰。

