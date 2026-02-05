中國擬開放上海居民遊金馬 陸委會：不會視作恩惠

國民黨副主席蕭旭岑週三晚間返國，說明與中方達成15項共同意見，中國並宣布上海將恢復金馬旅遊。陸委會副主委梁文傑今（5）日表示，在特殊政治場合提出的相關作法，政治操作意味明顯；限制特定省市居民赴金馬觀光本就不合理，不會將此視為一種恩惠。

梁文傑指出，COVID-19疫情後，金馬小三通觀光恢復開放時，並未限制中國大陸哪一省市居民可來台，反而是中國大陸自行宣布僅限福建居民；之後在雙城論壇期間，又提及開放上海居民來台旅遊。

他表示，中國大陸先行設下不合理限制，刻意將台灣與福建對等，如今再突然宣布開放上海，「卻還希望我們心存感激」，顯示相關措施背後的政治操作相當明顯。

梁文傑強調，疫情後開放金馬小三通觀光，目的在於振興金馬地區經濟與觀光商機，從未也不應限制中國大陸特定省市居民前往；因此，中國大陸文旅部規劃開放上海居民赴金馬旅遊，並非額外的善意或恩惠，而是本就不該存在的限制鬆綁。

國台辦批新台幣改版去孫中山化 梁文傑：胡攪蠻纏

近期央行表示，現行新台幣鈔券已流通24年，有改版必要，百元與兩百元鈔票上的孫中山肖像未來可能不再沿用，卻引來中國方面批評此舉是「去中國化」。中國國台辦發言人陳斌華直指，相關作法「目的就是要割裂兩岸歷史文化連結，推動去中國化，從而在台灣社會形塑台獨意識形態」。

梁文傑表示，「台灣從來沒有去中國化的問題」，他指出，台灣所保存的文化底蘊甚至比中國大陸更為完整，未曾出現「破四舊、立四新」等運動，也沒有焚毀媽祖廟、孔廟等傳統文化象徵，並直言，「整天在說我們去中國化，這樣是胡攪蠻纏」。

梁文傑反問，「如果對岸對孫中山這麼尊崇，那你們為什麼不放呢？毛澤東他是攻擊傳統文化不遺餘力，他能代表中國人嗎？」他強調，不要將政治人物與「去不去中國化」強行連結，繼續爭辯下去就很沒意思。

梁文傑也舉例，過去千元鈔票上曾印有蔣介石肖像，後來拿掉，大家還不是用得好好的嗎？

台視新聞／綜合報導 責任編輯／蔡尚晉

