中國擴大佈署飛彈備戰台海 美專家指出最大劣勢

美國《紐約時報》日前引述美國戰爭部機密簡報，示警美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美國戰敗，恐無力保台。美國軍事專家近日受訪表示，中國過去數十年來確實積極打造陸基飛彈攻擊系統，可擊落任何來自第一島鏈的飛彈。不過專家也說，中國在攻擊精準度、聯合作戰能力以及地區盟友關係上均遠不如美國，會是台海衝突下的一大劣勢。

福斯新聞週日（12/14）發表一篇題為「中國飛彈讓所有美軍位於太平洋基地陷入危機，而回應窗口正在關閉中」（China’s missile surge puts every US base in the Pacific at risk — and the window to respond is closing）文章，分析若台海爆發戰火，美中各自擁有的戰爭優勢。

文中指出，中國過去數十年來積極打造陸基飛彈打擊能力，「目的是在爆發台海戰爭時，讓美國難以靠近」。文章說，美國官員表示，中國的陸基飛彈系統確實威脅美軍在西太平洋地區的所有重要空港和軍事設施。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深副會長瓊斯（Seth Jones）說：「解放軍的陸軍火箭部隊打造出…數量仍持續增加的短程、中程和長程飛彈。他們有能力擊落任何來自第一島鏈，甚至可能是第二島鏈的攻擊行動。」

美國軍事專家指出，中國官員長年來自知無法超越美國在空中作戰的優勢，因此火箭軍發展出對應策略：大量陸基火力，可摧毀美國在太平洋地區的基地，讓美軍機和戰艦難以靠近。

麻省理工學院安全研究計畫學者何理凱（Eric Heginbotham）說：「他們（中國）不認為能在空對空作戰上擁有優勢。所以需要另一種阻止飛彈的策略，也就是打造大量陸上發射器。」

在此策略下，中國成了全球擁有戰區飛彈（theater-range missiles）庫存量最高的國家，同時也擁有南已摧毀的地底發射設施、移動式發射器以及快速的「射擊速離」（shoot-and-scoot）能力。

不過專家也說，雖然中國以飛彈數量取勝，美軍在飛彈精準度和平台生存能力上仍具有北京難以匹敵的優勢。

美軍戰斧飛彈、 SM-6s到未來的高超音速武器，背後均有全球情報網的支持，而這是解放軍目前仍無法複製的能力。此外，美軍的打擊能力建立在衛星、深海探測、匿蹤戰機和聯合指揮能力上，而這些都是數十年來累積的戰鬥經驗和技術。

瓊斯說：「中國從1970年代後就沒有打過仗了。我們發現他們在跨軍種的聯合指揮能力上仍有不少挑戰。」相反的，美軍已在太平洋地區建立一套融合網路、太空和電子戰的多領域任務分析小組，這是中國目前還沒對外展示過的能力。

瓊斯還指出中國軍方的另一項劣勢：軍工業。他說：「這些大多是國營企業。我們看到許多生產品質與效率不足的問題，我們還看到維修部分的挑戰。」

不過他也提出警訊稱，美國最大的劣勢是飛彈庫存量。瓊斯說：「假設台海爆發戰爭，我們在開打約第一星期就會面臨（長程火藥）不足。」

為了弭補劣勢，華府正加速生產陸基飛彈系統，包括「泰風」（ Typhon）、高移動性火箭炮系統、精準攻擊飛彈和射程遠達2500公里的長程高超音速武器等，目的是可從遠方阻擋解放軍攻勢。

分析指出，若依照美軍目前計畫的執行速度，可在2035年前擁有約1.5萬枚長程反艦飛彈，是目前2500枚的6倍之多。

專家還說，中國制定的飛彈戰略是在衝突爆發初期先摧毀美軍在太平洋地區的基地。美軍則是仰賴多層次防空系統，包括愛國者、薩德等攔截系統，以及佈署神盾飛彈的戰艦武力。何理凱則是呼籲美軍必須擴大混合防禦能力。他說：「我們真的需要更多且更強的飛彈防禦系統，也需要有更便宜的飛彈防禦能力。」

美軍的另一大優勢是，從海底發射長程飛彈的能力。專家說，美軍潛艦幾乎可從西太平洋任何區域發射巡航飛彈，不需仰賴任何盟國基地，也不會暴露在中國火力的攻擊範圍內。

此外，美國在太平洋地區擁有日本、菲律賓、澳洲和南韓等盟友，而中國則沒有如此規模的盟友體系。

瓊斯和何理凱兩人同時點出出解放軍的另一大劣勢，也就是在聯合作戰能力上的不足。他們指出，解放軍仍有墨守成規和組織內部雙重指揮等問題。

分析認為，一旦美國決定介入太海戰爭，華府將面臨一大難題：是否攻擊在中國本土的飛彈基地？若決定出手，將冒著戰事升級的風險，但若不打，則會面臨作戰損失代價。

何理凱說：「確實可以在不攻擊中國本土基地的狀況下協防台灣，但這也代表白白讓出優勢。」他認為，美軍若不出手打擊中國本土，解放軍便有能力一直發射飛彈：「這是在核武時代爆發衝突的現實面，所有武裝衝突某方面來說都需要受限。問題是，這些界線設在何處？能阻止戰火擴大嗎？能接受何種停火交易條件？」

