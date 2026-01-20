中國擴大消費 北大學者：要擺脫奢侈品恐懼症

（中央社台北20日電）中國將擴大內需消費列為今年經濟工作首位，不過當局去年對公務員祭出「禁奢令」又嚴打社群炫富下，北京大學經濟學院教授蘇劍指出，中國家庭不願在奢侈品上揮霍，部分原因是他們覺得這樣做會被「貼上標籤」。他主張，擴大消費要擺脫「奢侈品恐懼症」。

英文南華早報今天報導，蘇健提出這一觀點，正值中國政策界就如何重振疲軟的需求展開辯論之際。儘管中國政府努力推動經濟朝向消費驅動型成長模式轉型，但零售銷售仍放緩。

蘇健12日在微信公眾號「未名宏觀」發文直言，社會輿論中仍存在一種隱形的認知障礙，對奢侈品的過度敏感與排斥，甚至將奢侈品消費與「鋪張浪費」、「道德墮落」簡單掛鉤。這種思維不僅束縛了消費升級的潛力，更折射出對經濟發展規律的認知偏差。要真正釋放消費動能，必須擺脫「奢侈品恐懼症」，以更理性的視角重新定義消費升級的內涵。

報導說，鑑於中國政府去年實施了嚴格的財政緊縮政策和反鋪張浪費運動，這項提議似乎與中國主流民意相違背。

這場被稱為「禁奢令」的運動對公務員的限制尤其嚴格，地方執法力度大到有時導致官員們不得不隱瞞開支，不僅避諱奢侈品，甚至連外出用餐等日常社交活動也盡量減少，以免遭到審查。

報導還提到，中國政府嚴厲打擊社群媒體上的炫富行為後，企業家和其他富裕人士也開始低調行事，以免被指責為炫富。

蘇健表示，奢侈品消費對於推動創新、釋放中國龐大人口的真正消費潛力至關重要。

他提到，許多曾經只有富人才能享用的產品，如今已透過創新降低生產成本，成為大眾市場的必需品，從幾個世紀前的茶葉到今天的智慧型手機和電動車。

中國記協15日在北京舉辦新聞茶座，邀請蘇劍擔任主講嘉賓，對2025年中共中央經濟工作會議精神進行解讀，與境內外記者及外國駐中使館新聞官進行深入交流並回答問題。

據報導，針對中國政府將於3月公布2026年經濟成長目標及財政赤字率，蘇健在這場茶座預估，北京將力爭實現「5%左右」的成長，與去年持平。

他表示，實現這一目標並非易事，因為中國房地產市場的低迷持續侵蝕家庭財富，並拖累上下游產業的成長。

蘇健還指出：「沒有任何一個行業能夠完全複製房地產市場曾經在經濟中扮演的巨大角色」。

他認為，旅遊、文化和體育等服務業有望成為未來一年消費成長的關鍵驅動力。

蘇健在12日發文最後提到，「當我們不再將奢侈品視為洪水猛獸，而是看作技術進步的催化劑、產業升級的風向標、美好生活的載體時，才能真正釋放14億人的消費潛力」。這種轉變需要的不僅是政策調整，更是社會認知的重構。畢竟，「對更好生活的嚮往，永遠是人類進步的原動力。」

根據諮詢公司貝恩（Bain）此前的報告，截至2025年上半年，中國奢侈品市場已連續6季衰退，直到2025年第3季才出現反彈。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150120