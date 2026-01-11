中國攝影比賽「AI圖奪冠」！網秒抓包：斷手老人提鳥籠？

國際中心／江姿儀報導



近年AI技術快速演進，網路上到處充斥AI生成的影音，有些逼真到讓人難分真假。近期中國1家飯店舉辦攝影比賽，找來5位國家級藝術界人士擔任評審評選多項作品，沒想到日前官方公布冠軍後，遭網友質疑首獎作品為AI生成圖，甚至「簡單1招」秒識破，引發熱議。





中國攝影比賽「AI圖奪冠」5專家沒看出！網1招秒識破：斷手老人提鳥籠？

中國1家飯店舉辦攝影比賽，找來5位國家級藝術界人士擔任評審，選出冠軍作品遭網友質疑首獎作品為AI生成圖。（圖／翻攝自微博）

根據中國媒體《封面新聞》報導，日前中國上海市某集團旗下飯店舉行攝影競賽，開放參賽者投稿攝影作品，邀請藝術家楊智一、空間設計師周光明、上海市美術家協會會員、上海文藝評論家協會副主席、石庫門攝影協會副會長等5人擔任評審。最終比賽結果於6日公布，冠軍作品為《騎樓陽光》，畫面中1位佝僂老人手提鳥籠立在小巷內，燦金色的陽光自騎樓間的縫隙灑下，照進晦暗的巷道內，恰好落在老人身上。

網友將照片曝光度調整後，驚見店舖招牌內容混亂，且老人手指與手掌斷裂未連接，抓包實為AI生成圖。（圖／翻攝自微博）

然而眼尖網友將照片曝光度調整後，騎樓兩側柱子上的店舖招牌立刻清晰顯露出，驚見內容混亂根本不是店家名，而且老人手指與手掌斷裂未連接，抓包冠軍攝影作品實為AI生成圖，立刻引發爭議。大批中國網友無情開轟「這麼明顯AI都發現不了嗎？」、「攝影界的悲哀」、「一眼AI」、「專業？」、「以後攝影師怕是也要失業了」、「專家的眼睛不藥可以摳了（笑）」、「這樣也可以？」、「斷手老人提鳥籠？」。風波持續延燒，主辦單位昨（11日）趕緊取消首獎資格，將《騎樓陽光》從榜首刪除，將本為第二名的作品《陸家嘴》改成第一名，但未對評審疏失做出回應。

