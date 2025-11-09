中國支援叛軍武器！國防部臉書被蘇丹人洗版 急澄清「這裡是中華民國」

國防部臉書貼文意外被蘇丹人洗版。（圖／翻攝臉書／國防部發言人）

我國國防部官方臉書粉絲專頁近日無端捲入國際誤會。原僅為宣傳「饗美味國產豬肉、鍛堅實國防戰力」活動的貼文，自8日深夜起突遭大批蘇丹網友湧入留言，指控中國向叛軍販售武器。由於部分外國網友誤將該粉專誤認為「中國國防部」，導致大量留言批評中國軍售行為。對此，我國國防部緊急以中、英文澄清，「這裡是中華民國，不是中華人民共和國」。

根據瞭解，蘇丹自2023年爆發內戰以來，政府軍（SAF）與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）交火不斷，造成嚴重人道災難。近期外媒報導指出，RSF疑似取得中國製「FB-10A」短程地對空飛彈系統，該批武器原由阿拉伯聯合大公國購得，但後續疑被轉運至RSF，引發國際關注。

消息曝光後，蘇丹民眾紛紛湧入各國官方社群抗議，部分帳號誤將「中華民國國防部」臉書專頁誤認為中國官方帳號，留言中多以英文、阿拉伯文及中文表達不滿，甚至批評「中國用無人機屠殺蘇丹人民」，要求停止對叛軍的軍事支援。大量留言導致該貼文一度遭到洗版。

國防部對此表示，該粉絲專頁為台灣官方社群平台，主要發布國防政策、戰備演訓與全民國防等相關資訊，未涉及國際軍售或政治議題。對於外籍網友誤解，已在貼文底下以中英文說明「這裡是中華民國，不是中華人民共和國（Here stands the Republic of China, not the People’s Republic of China.）」，並強調「這是台灣的官方帳號」，期望國際社群理解與澄清誤會。

目前該貼文仍陸續有零星外國帳號留言，但多數網友已釐清誤會，並對誤認致歉。

據非政府組織「武裝衝突地點與事件數據」（ACLED）統計，蘇丹內戰已造成近5萬人死亡，其中超過1萬5000人為平民，光是今年10月單月死亡人數即超過1500人，創下單月新高紀錄。聯合國警告，若外部軍援持續，蘇丹局勢恐將全面失控，成為全球最大的人道災難之一。

