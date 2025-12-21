即時中心／高睿鴻報導

中國近年積極對台發動統戰攻勢，除了肉眼可見的武力威脅，檯面下，更是戮力推動「輿論戰」，試圖用賄賂、收買、脅迫加洗腦等手段，讓越來越多意見領袖為其背書、宣揚意識形態。近日，海外中國軍事網紅「說真話的徐某人」發布影片，指控另一名中國網紅「落日海盜」曾於去（2024）年9月，嘗試招募他為中共外宣；任務內容就是，要求「徐某人」抨擊台灣軍事、動搖台灣人的信心，並以每月4萬歐元的高薪為代價。

「徐某人」指控，這位中國籍的「落日海盜」，自稱解放軍中間人，過去曾任職於北京公安局情報偵蒐輿情處。對話中，落日海盜聲稱，已先後於日本、義大利、美國等國，吸收各領域網紅，範圍無所不包，涵蓋音樂、旅遊、美食、汽車等，目的在於「幫忙宣傳美好的中國傳統文化」。

酬勞方面，落日海盜也大方地直接開價，答應為徐某人爭取每月4萬歐元（約台幣148萬）高額薪酬；不過，他本人想抽其中的3成。而為了進一步打消徐某人「內容審查」的疑慮，落日海盜也稱，偶爾可以「小罵」共產黨、維持表面中立形象，但必須「小罵大幫忙」、而且，絕對不能批評中國國家主席習近平。

而根據錄音內容，落日海盜也解釋說，之所以想找徐某人幫忙，是因為後者曾做過攻台相關的節目；因此中方認為，若徐某人願意協助批評台灣軍事、擾亂台灣內部對防衛能力的信心，就能發揮一定的外宣效果。並且，對方甚至還提到，徐某人的影片，後續更可交由「中天」等台灣主流媒體曝光。落日海盜則認為，以徐某人的公信力來說，憑藉中立客觀的外表，面向海外中文社群，應該能對台獨力量，產生一定的影響力與打擊。

另一方面，兩人也談到近期的俄烏戰爭，落日海盜坦承，中方目前對烏克蘭戰場的了解程度，確實仍不太足夠；因此，歡迎許某人客觀評述，屆時也能做為組織內部參考的資訊。話雖如此，落日海盜依舊暗示，倘若徐某人能多做貶低烏克蘭、暴露烏克蘭缺陷的內容，同時也能打擊台灣的自信及軍力評估，而這就符合外宣工作的目標。

不過，就在徐某人將整段對話丟上網路後，「落日海盜」馬上急著刪帳號，現已不知所蹤；但徐某人仍將兩人的交手過程，以1段43分鐘的YouTube影片呈現給觀眾，引發熱烈討論。

原文出處：快新聞／中國收買網紅證據曝光！要求「他」批評台灣軍事 高額報酬掀熱議

