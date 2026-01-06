中國改裝貨船成「無人機航空母艦」只需短短數天！外媒詳解戰力：令人不安的訊號
根據軍事媒體《The War Zone》報導，中國的滬東中華造船廠日前流出畫面，可看出解放軍將1艘中型貨船，改裝成可供無人機運作的「無人機航空母艦」，值得注意的是，這艘船先前才被改造為「臨時水面作戰艦」，但在短短數日內，就迅速完成重新配置，從原本負責搭載彈藥，轉型為多用途的先進無人機作戰平台。
報導指出，被外界認為具備可模組化、道路機動功能的「電磁彈射系統」（EMALS），是用來將作戰無人機彈射升空的裝置，已被安裝到一艘中型貨船上。該船先前才被改裝，搭載約60組貨櫃化的飛彈垂直發射單元，並配備雷達與近迫防禦系統，如今又被改裝為無人機載台。
報導提到，這就在上海滬東中華造船廠不遠處的船塢中，解放軍海的巨型兩棲突擊艦076型「四川號」正停放在乾船塢內。該艦本身就內建電磁彈射系統，可用於發射各類無人機。
報導表示，不過，目前仍不清楚該中型貨船在移除大量貨櫃並安裝彈射裝置後，甲板實際剩餘的操作空間還剩多少，從衛星影像來看，先前出現在碼頭的後掠翼匿蹤作戰無人機體型相當大，翼展可觀。
報導分析，這套系統在船體搖晃的海況下，以及長時間暴露於嚴苛海洋環境中，是否具有足夠可靠性，目前完全沒有答案。此外，要在如此短的距離內，將一架相對沉重的後掠翼無人機彈射升空，所需電力極大；無人機本身也必須能承受極為劇烈的彈射加速度，這些都使其可行性仍存疑。
報導提到，此外，船上並未看到任何回收無人機的設計，這顯然是一種「僅發射、不回收」的運用概念。除非還得在同一艘船上，將無人機以降落傘等方式落水後再打撈、整修以重複使用，實務上顯然相當困難，因此從這艘船起飛的無人機，很可能都是單向任務。
報導指出，最核心的問題是，這哪些是真實可用的軍事能力，哪些又只是中國刻意放出的「武力展示」？從一開始，這艘貨船似乎就刻意配置成可供外界觀察的樣貌。中國非常清楚，哪些軍事科技發展會「外流」到公開視野中，即便不是政府直接釋出。
同時，有更多該船艦與機動式彈射系統的近距離高解析照片，已在網路上流傳，畫質與拍攝角度都異常清晰。這些影像從何而來仍不清楚，但它們能迅速流出，顯示中國可能有意讓外界看到。
報導表示，中國傳達出的訊息非常明確，「我們可以迅速將龐大的商船船隊，轉化為水面作戰艦與先進無人機載台」，對於本就苦於因應中國海軍快速擴張的美國及其盟友而言，這無疑是一項令人不安的訊號。儘管目前看來，這套系統是否已成熟可實際運用，仍有待觀察，但輕忽這類能力的存在，恐怕並不明智。
