中國攻台的時間表？ 總統：做最壞的打算、最好的準備

賴清德總統日前以特邀貴賓身分接受《紐約時報》舉辦之「DealBook Summit」視訊專訪，針對被問及中國可能攻台的時間表？總統表示，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備。至於若中國入侵台灣，美國有多大的機會會協防台灣？總統說，台灣與美國雖然沒有正式邦交關係，但美國政府及國會跨黨派數十年來對台灣提供強而有力的支持，台美關係堅如磐石。

總統府4日發布新聞稿指出，賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》(The New York Times)舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係等議題進行回應。專訪內容於台灣時間4日凌晨播出。

針對主持人問及，賴總統日前公布台灣新的國防預算400億美元，試圖嚇阻中國入侵台灣，是否認為有新的指標，或是中國侵略台灣的威脅正在升高？總統表示，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已影響到印太區域。另外，中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，台灣提出國防特別預算。

總統重申，「和平無價，戰爭沒有贏家」，台灣對和平有理想，但是不能有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得，所以台灣一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，也減少對中國的依賴，強化經濟韌性，降低對中投資，並且與民主陣營站在一起，以備戰達到避戰及和平的目標。

至於中國國家主席習近平曾表示，解放軍的目標是在2027年前具備以武力奪取台灣的能力，對於北京入侵台灣的時間表為何？總統說，必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備。

總統也再次強調，台灣除了向國際社會表達，一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場外，也非常感謝國際社會關注台海和平穩定，他認為國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定及區域的和平發展有莫大的幫助。

另外，主持人也問及，如果中國入侵台灣，美國、特別是美國總統川普有多大的機會會協防台灣？總統表示，台灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是台灣非常感謝美國國會通過《台灣關係法》，也感謝前總統雷根提出對台灣的六項保證，數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台美關係的確是堅如磐石。

總統強調，美國總統川普上任之後，他對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，台灣非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台美經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。 (編輯:柳向華)