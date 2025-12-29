中國攻台突圍第一島鏈！WSJ曝日美也受影響

▲圖為美軍飛機在日本山口縣岩國市的美國海軍陸戰隊岩國航空基地進行野戰航空母艦著艦訓練（FCLP）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗11月拋出「台灣有事」論述，稱中國若對台發動攻擊，日本可能會採取軍事行動，引發中國強烈反彈。《華爾街日報》指出，控制台灣將讓中國突破第一島鏈，而琉球群島的地理位置將讓日本處於極其脆弱的境地。

《華爾街日報》報導，若台海發生軍事衝突，台灣的命運將與美日安全聯盟緊密相連。高市早苗在上個月指出，若中國企圖武統台灣，日本可能採取軍事行動，而北京當局發表措辭強硬的聲明，明確傳遞「台灣問題與日本無關」的訊息，但經濟和地緣政治的現實狀況卻並非如此。

若中國跨越台灣海峽入侵台灣，將會嚴重威脅日本及其主要盟友美國的利益，南海、東海、巴士海峽等戰略要道圍繞，讓台灣成為重要的海上交通樞紐，世界貿易很大一部分都要經過這裡。

英國智庫國際戰略研究所日本事務主席沃德（Robert Ward）表示，「若台灣落入中國手中，亞洲的權力平衡將相當程度倒向中國。」若中國成功控制台灣，將使北京能夠主導印太的戰略水道，並將軍事力量投射到太平洋深處，更咄咄逼人地維護其有爭議的領土和海洋權益。

目前，中國在海上被東部沿海的「第一島鏈」包圍，其中扮演關鍵角色的日本、台灣和菲律賓均為美國的盟友，北京「顯然想突破」。一旦台海發生衝突，台灣必然會依賴美國作為其主要防務夥伴，麻省理工學院安全研究學者何理凱（Eric Heginbotham）直言，美軍要有效行動，就需要日本的支持。若美軍戰鬥機沒有日本的基地支援，將依賴距離台灣約2700公里的關島，嚴重影響空中作戰的續戰力。

分析也指出，地理位置也使日本處於極其脆弱的境地，其琉球群島向西南延伸止於台灣附近，與那國島距離東京超過1900公里，但距離台灣海岸不到110公里。

若中國對台灣實施封鎖或飛彈襲擊，其中一些日本島嶼將直接位於戰區邊緣、甚至戰區內，使日本公民和領土面臨風險。而北京在繁忙的海上航道上採取軍事行動，將擾亂日本賴以生存的重要貿易。

報導指出，近年來，為因應中國迅速增強的軍事實力，東京大幅調整了其國防政策，強化西南諸島的防禦工事，包括新的軍事基地、雷達系統、電子戰設施和飛彈防禦系統都在陸續部署，美軍今年也首度將可發射戰斧巡弋飛彈的「泰風」系統運抵沖繩演練，顯示美日正積極將第一島鏈武裝化，以嚇阻中國野心。

