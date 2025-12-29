中國攻台論升溫？前美國防官員直點破頻繁軍演「核心目的」

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

台海情勢詭譎，中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣布，將在台灣周邊多個海空域啟動「正義使命-2025」聯合演習，引發外界關注。前美國國防部官員、退役美國空軍中校胡振東直言，中國頻繁軍演的目的在於「恐嚇台灣人」，而非立即發動戰爭。

據《ETtoday新聞雲》報導，胡振東指出，中國近年在台海周邊頻繁軍演，尤其在總統賴清德上任後動作更加密集，主要目的就是對台灣社會施壓，試圖影響民眾的政治選擇，希望台灣人「選一個中國喜歡的總統」。不過他強調，無論台灣由誰執政，中國併吞台灣的核心目標始終未變，差別只在於手段會隨情勢調整。

胡振東對台灣整體安全情勢仍十分樂觀。他認為，只要台灣持續強化自身防衛能力、具備「守住自己」的實力，即便中國有意圖，也會因付出代價過高而有所顧忌。此外，他也提到，美國正加速整合印太區域盟友，包括日本、韓國、菲律賓與台灣，逐步形成對中國更具嚇阻力的第一島鏈結構。

胡振東也直言，若台灣民眾心存，只要對中國好，它就一定會對你好的想法，「有點夢想」。他強調，中國的最主要戰略目標不會改變，台灣唯有持續持續強化自身的防衛能力，才能在此局勢下安全度過。

