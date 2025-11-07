中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片
（中央社法蘭克福7日綜合外電報導）一家德國汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。德國總理梅爾茨稱這是爭端「緩和的正面訊號」，這場爭端之前令各大車廠憂心不已。
法新社報導，荷蘭官員9月已實際接管總部位於荷蘭的晶片製造商安世半導體（Nexperia），這家公司由中國企業聞泰科技持有，而聞泰則被認為受北京政府支持。
中國以禁止再出口安世半導體晶片作為回應，引發汽車製造商警告，因這些晶片是車載電子系統關鍵零組件，可能導致生產中斷。
然而，中國政府日前宣布，部分晶片將可獲出口禁令豁免。據報，這是中國國家主席習近平與美國總統川普達成貿易協議的一部分。
供應感測器與顯示器給多家汽車大廠的德國歐摩威公司（Aumovio）表示，他們「已獲得中國政府簽發的出口許可，得以出口安世半導體晶片」。
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在巴西出席氣候會談時表示，德國與荷蘭已就此事與中國展開談判。
他表示：「有正面的訊號顯示出貨可以重新啟動…我與荷蘭總理交談後，相信這件事會順利解決。」
荷蘭政府以「國安考量」為由接管安世半導體，並指控這家公司執行長管理不善。
中國則指責美國介入此案。美國去年將聞泰科技列入「威脅美國國家安全」的企業名單之中。（編譯：徐睿承）1141108
其他人也在看
蕭美琴副總統歐洲議會IPAC年會發表演說 外交部回應了
外交部於今（8）日凌晨正式發布消息，證實副總統蕭美琴已在總統的指派下，偕同外交部長林佳龍，應邀前往歐洲，出席在比利時布魯塞爾的歐洲議會中舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
黃仁勳下午抵台！ 蔣萬安：盼下週和新壽完成解約
輝達執行長黃仁勳下午將抵達台灣，傳出第一站將參訪台積電台南三奈米廠，那如今總部確定落腳北士科，北市府與新壽解約的最新進度，台北市長蔣萬安強調，目前已請會計師審查新壽提出項目及憑證，希望下週就能完成解約程序外，也盼輝達在台北市成立分公司。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
習近平登福建艦！海南三亞軍港視察，首艘彈射型航母入列南海艦隊
中共第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式11月5日在海南三亞榆林軍港舉行。中國國家主席、中共中央軍委主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。中國自行研製的首艘彈射型航空母艦「福建艦」（舷號18），2022年6月下水命名。中國軍工7日發布航母福建艦海試的高清影音。 據中國官方《新華社》報導， 11月5日下午4時30分許，在海南三亞某軍港舉行福建艦入列授旗......風傳媒 ・ 13 小時前
官宣！陸第三艘航母「福建艦」正式入列 習近平登艦視察
《新華社》今證實，大陸第三艘航母、也是首艘採用電磁彈射型的航母福建艦，5日在海南省三亞市軍港舉行入列授旗儀式，大陸國家主席習近平出席並登艦視察。中天新聞網 ・ 15 小時前
戴錫欽喊蔣萬安2026可為民眾黨站台 許甫：爭取選票不分政黨
2026年九合一大選將至，外界關注藍白合不合，國民黨台北市黨部主委戴錫欽近日表態，台北市長蔣萬安可以幫民眾黨議員站台。對此，民眾黨副秘書長許甫今天表示，不論任何政黨，每一位選民都是要爭取、服務的對象。中天新聞網 ・ 7 小時前
核電將重啟? 卓榮泰承認非核生變
(記者謝錦慧台北報導)立委王鴻薇今在經濟部門總質詢上詢問，針對日前台電董事長曾文生指出，核二、核三有重啟機會與條件，質詢行政院長卓榮泰，請他表態支不支持台電送經濟部評估重啟核電。卓榮泰表示，只要經...自立晚報 ・ 1 小時前
急診壅塞衛福部提解方 石崇良：明年擬推專屬病床區
急診室病人過多，超過醫療資源所能負荷的安全範圍。衛福部長石崇良說，明年擬參考國外急診「短期停留單位」，讓須接受治療患者在急診有獨立空間，健保給付比照急性一般病床 ，以解急診壅塞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 1 天前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 20 小時前
國民黨2026新北派誰對決蘇巧慧？吳子嘉斷言「一定是他」：100％會贏
民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧出戰2026新北市長，外界也好奇藍白在野是否合推人選，亦或是國民黨自己單獨推出候選人？對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目《董事長開講》預測，國民黨派出他對決蘇巧慧，藍白合若結合成功，蘇巧慧要贏的可能性不大。民進黨提名蘇巧慧出戰2026新北市長。吳子嘉表示，蘇巧慧父親蘇貞昌在新北的力量已經是過去式，蘇巧慧這次要競選的......風傳媒 ・ 1 天前
川普關稅戰違法？ 聽證會後敗訴機率曝！
美國總統川普對全球關稅戰是否違法，美國法院聽證日期為2025年11月5日。玉山投顧分析，核心爭議在於，總統是否有權依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）聲稱存在「國家緊急情況」，並對進口貨物大範圍徵收關稅。多個企業與美國數州提起訴訟，主張此舉超出總統在該法下的法定權限。目前在下級法院，多數法官認為川普實施的關稅屬於超越法定授權。玉山投顧報告點出，聽證會後，預測平台 Polymarket 對川普勝訴的押注機率由 40%下降至 25%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理
即時中心／潘柏廷、李美妍報導華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，被撤銷戶籍，不過，國台辦發言人張唅昨（5）日稱這是民進黨政府的綠色恐怖。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午則強調是依法行政，他更強調，現在錢麗被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。民視 ・ 1 天前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 1 天前
卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句
[NOWnews今日新聞]立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
傅崐萁可爭取再連任立院黨團總召 國民黨團表決取消總召兩年條款
國民黨立法院黨團總召傅崐萁任期至明年1月底，國民黨團今天召開黨團大會，經表決取消總召最多只能當兩年的限制，此舉引發外界討論，是否在幫傅崐萁連任黨團總召來鋪路。有國民黨立委表示，當初設定限制是希望避免出現萬年總召。但也有國民黨立委說，每一屆黨團的生態不同，不應拿過去的時空環境套用到現今。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
強化黨中央與立院黨團溝通 鄭麗文延攬前黨團主任接黨主席辦公室主任
國民黨主席鄭麗文上任後，與立法院黨團互動受關注。知情人士指出，鄭已著手延攬立院國民黨團前主任、現任黨籍立委許宇甄辦公室主任沈建億接任黨主席辦公室主任。據指出，鄭已完成徵詢，目前就看許是否願點頭「借將」。太報 ・ 1 天前
激辯2.5小時！ 大法官火力全開質疑川普關稅正當性
民視新聞／郭欣華 綜合報導美國總統川普發起關稅戰，到底合不合法？最高法院11月5日展開超過2個半小時的激辯，不論保守派或自由派的大法官，都對川普動用緊急權力徵關稅的作法提出質疑，認為這不是總統職權，而是國會權力。最終裁決預定在未來幾週或幾個月內出爐。美國最高法院11月5日舉行聽證會，審理美國總統川普是否有權依據1977年頒布的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵關稅。大法官與代表政府的聯邦檢察總長索爾辯論超過2個半小時，光是針對「監管進口」一詞，雙方就上演激烈舌戰。大法官巴雷特vs.聯邦檢察總長索爾：「如吉本斯案就包含相關內容，還有一些司法案例...，這僅表明這個詞可以這樣用，這些案例都沒有提到賦予關稅徵收權。」索爾辯稱，IEEPA確實授權總統「監管進口」，當中雖未提到「關稅」二字，實際卻包括關稅的使用。但無論是保守派或自由派大法官，都對政府的論點提出尖銳質疑。大法官傑克森：「很多很多總統都沒有以這種方式，使用監管一詞來徵收關稅。」大法官羅伯茲：「應對外國勢力時關稅當然是必要的，但卻是透過向美國民眾徵稅的手段，而徵稅一直是國會的核心權力。」有大法官指出，關稅是一種稅收形式，而稅收是國會核心權力，讓總統的外交權力凌駕於國會基本權力之上，將抵消行政權和立法權之間的制衡作用。大法官戈蘇奇：「一旦國會把權力交給總統，就再也拿不回來了，這就像一個單行道。」川普政府的幾名關稅大將，包括財長貝森特、商長盧特尼克和貿易代表葛里爾皆出席旁聽，這起由十幾個民主黨執政州和私人企業提起的合併訴訟，結束後貝森特更是信心滿滿。美國財政部長貝森特：「我們很有信心尤其是在今天之後。」貝森特雖然信心十足，但也未雨綢繆地表示，萬一判決不利，政府仍有其他管道可用，像是《貿易法》的301條款等。至於最高法院的裁決，可能需要數月時間才會出爐。原文出處：川普關稅戰合不合法？美國大法官激辯2.5小時 對案情有信心 貝森特：判決不利有備案 更多民視新聞報導美股反彈 台股漲逾300點站回28000點美政府撤銷8萬張非移民簽證 多涉酒駕竊盜攻擊罪行世界大賽生死G7美、日、加平均收看人數破5千萬！創34年來最狂紀錄民視影音 ・ 1 天前