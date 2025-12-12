中國放生白米亂象惹議！佛教協會嘆折損福報

▲中國遼寧日前有民眾在江邊「放生白米」，先跪拜行禮後將一袋袋白米往江中倒，讓其他民眾看傻眼。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國遼寧日前有民眾在江邊「放生白米」，先跪拜行禮後將一袋袋白米往江中倒，讓其他民眾看傻眼。事實上，這已經不是中國第一次傳出放生亂象，放生白米之前就已經發生過幾次，還有人把礦泉水往江中海中倒，說是在「放生礦泉水」。對此，中國佛教協會表示，深感驚訝和不解，強調放生白米或礦泉水都是浪費糧食和資源的行為，會折損福報，希望社會人士不要曲解濫用放生之名。

綜合中國媒體報導，遼寧丹東市8日有網友拍到數位民眾在江邊傾倒白米，疑似是在進行「放生白米」活動。當地警方也證實確有此事，認為可能是在進行一種類似還願性質的「放生」活動，警方表示傾倒白米並不違法，可是會浪費糧食，不鼓勵民眾實施。

▲中國遼寧日前有民眾在江邊「放生白米」，將一袋袋白米往江中倒。（圖／翻攝自微博）

對此，中國佛教協會發聲表示，「對此深感驚訝和不解」，認為佛教所說的放生，是指把可能被宰殺、面臨生命危險的動物解救出來，釋放到適合它們生存的自然環境中，使其生命得以保存和延續。然而，白米是植物的種子，並沒有心識，礦泉水沒有生命，兩者屬於無情之物，不屬於有情眾生。對白米和礦泉水來說，無所謂「殺生」與「放生」。所謂「放生」白米、礦泉水，不僅不符合佛教的教理教義，而且與佛教倡導的惜福惜物理念相背離。

中國佛教協會強調，放生白米或礦泉水造成糧食和資源浪費，甚至危害環境，是折損福報的行為。佛教界對此堅決反對，更希望社會人士不要曲解濫用佛教「放生」之名，誤導公眾。放生方法不當，很可能有違放生的初衷，甚至傷害更多的生命、破壞生態環境，引發社會詬病，損害佛教形象。

中國佛教協會表示，倡導文明放生、理性放生，不合適的放生像是把陸生動物放入水中，或把不具有野外生存能力的人工養殖動物放到野外環境，導致被放生動物不適應環境，難以存活；又或是大量放生外來物種或攜帶病原體的動物，威脅放生地生態安全，破壞當地環境等等，甚至還有經常性、定期性、大規模的放生活動，反而催生出抓捕、販賣放生動物的利益鏈，導致更多野生動物被捕殺，助推了佛教商業化亂象，都是敗壞社會風氣的行為。

