Yahoo Tech

中國放行 NVIDIA H200 AI 晶片首批入境！字節跳動、阿里巴巴、騰訊據報獲批逾 40 萬顆

科企或被要求綑綁購買中國晶片，用作刺激本土產品出貨。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
中國放行 NVIDIA H200 AI 晶片首批入境！字節跳動、阿里巴巴、騰訊據報獲批逾 40 萬顆
中國放行 NVIDIA H200 AI 晶片首批入境！字節跳動、阿里巴巴、騰訊據報獲批逾 40 萬顆

路透報導，中國已批准首批 NVIDIA 新款 AI 晶片 H200 入境。官方之前曾一度對進口持保留甚至拒絕態度，如今立場出現轉變。審批通過同 NVIDIA CEO 黃仁勳近期中國行同步發生，顯示雙方就供應、合規同落地安排可能已有所推進。

三大科企獲批逾 400,000 顆

今次獲批的主要買家，據報是三大科技巨頭字節跳動、阿里巴巴、騰訊。三者合共可購入逾 400,000 顆 H200，而其他企業亦正排隊申請後續批次。不過報道同時提到，中國方面的批准可能「附帶條件」，而且條件細節仍在制定。甚至有消息人士指批文限制偏嚴，令部分客戶未必能即時把許可轉成正式採購訂單。

廣告

從供應鏈角度，美國政府早前已允許 NVIDIA 把 H200 售予中國境內「經審核與批准」的公司。而今次真正影響出貨的關鍵，實際是中國是否放行入境。路透亦提過，中國海關曾向代理表示 H200 一度不准入境，令市場對北京會否最終點頭存在不確定。

H200 效能升級了多少？

至於產品層面，H200 仍屬 NVIDIA 次頂級 AI 晶片，僅落後於 Blackwell 架構的 B200。而 B200 目前仍受出口限制，不能合法銷往中國。相較原先的「特供」主力 H20，H200 有顯著性能優勢。其擁有 H20 約 6 倍性能，而 B200 更被指在部分工作可達 H200 約 10 倍速度提升。

北京：算力需求同國產替代要一齊顧

更值得留意是，北京一方面要滿足頭部網際網路公司建數據中心、搶 AI 服務的龐大算力需求，另一方面又想推動本土半導體發展，兩者拉扯令 H200 進口政策變成「中美科技角力」焦點之一。路透指出，中國政府過往曾告知科企「非必要不買」，亦討論過以「購買 H200 時綑綁一定比例國產晶片」作為開放採購條件之一，用作刺激本土晶片出貨。

另一方面，雖然中國正推動 AI 晶片同基建自給自足，並由華為提供本土較強的備案選項，但 NVIDIA 技術仍被視為領先華為或其他中國公司現階段可量產水平。即使 B200 受限，市場仍曾出現高階 NVIDIA 晶片經灰色渠道流入中國的消息，反映需求同禁令之間仍存在巨大套利空間。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

他問中國2區「給台統治」如何？中網「翻牆跪求」不藏了！

他問中國2區「給台統治」如何？中網「翻牆跪求」不藏了！

國際中心／江姿儀報導中國近年不斷文攻武嚇，還以經濟制裁手段施壓，不僅多次對台發動軍演，也與日本關係緊張。然而中國人民久處高壓統治下，已有不少中國網友「翻牆」，體驗言論自由的世界。近日1名台灣脆友，PO出中國東南地區的地圖，將廈門漳州到潮汕等沿海地區圈起，試問換成台灣統治會如何。貼文一出，引發熱議卻未造成中、台網友開戰，反而是大批中國網友「翻牆」贊同，甚至跪求擴及其他省分「謝謝，請問什麼時候開始」、「求求你們了，把南京收了吧」。

民視 ・ 23 小時前2則留言
俄羅斯不打了！川普稱烏克蘭嚴寒　親自致電普丁籲停火一週獲同意

俄羅斯不打了！川普稱烏克蘭嚴寒　親自致電普丁籲停火一週獲同意

美國總統川普於當地時間30日在白宮內閣會議上表示，由於烏克蘭即將面臨超強寒流，他親自要求普丁在一周內不要對基輔及其他城市開火，而普丁已同意這項請求。川普提到，烏克蘭領導層對此消息感到驚訝，但也對俄方這項承諾表示欣慰，並強調在基礎設施受損的情況下，烏克蘭民眾此時不應遭受飛彈攻擊。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前2則留言
中國對非援助反轉！非洲各國「還錢比借錢多」陷財困　美援外還縮水

中國對非援助反轉！非洲各國「還錢比借錢多」陷財困　美援外還縮水

據路透社27日報導，中國作為開發中國家重要金主的角色，在近十年來出現明顯轉變。根據ONE Data發布的研究報告，隨著中國對貧窮國家的新貸款大幅下滑，但既有債務的還款壓力持續上升，許多非洲國家如今「付給中國的錢，已經比拿到的還多」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前38則留言
帶著間諜人權爭議訪中！施凱爾稱與中建戰略夥伴關係　習：有助世界和平

帶著間諜人權爭議訪中！施凱爾稱與中建戰略夥伴關係　習：有助世界和平

英國首相施凱爾睽違8年訪中，與中國國家主席習近平會面，強調建立「更成熟細緻」的關係，並將英國利益置於首位。習近平則指出，英中對話對「世界和平」至關重要。儘管施凱爾此行在英國國內因人權紀錄等問題備受爭議，雙方仍達成協議，共同防範中國製小型船隻設備流入人口走私集團，以遏止英吉利海峽偷渡問題。此外，中國正積極考慮對英國公民實施免簽證待遇，施凱爾也表示在此議題上取得良好進展。此次會談凸顯了兩國在複雜國際局勢下，尋求合作與對話的意願，但也未完全迴避雙方存在的潛在分歧。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前發表留言
三大動能同步啟動　「台中Hi8」30天消費登錄破90億元

三大動能同步啟動　「台中Hi8」30天消費登錄破90億元

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府推出的「台中Hi8 全城開趴」系列活動持續發酵，憑藉大型活動串聯

互傳媒 ・ 1 天前發表留言
英首相施凱爾訪問北京 與習近平舉行會談

英首相施凱爾訪問北京 與習近平舉行會談

而面對川普執政期間，在不確定性，不少國家尋求避險策略，其中，英國首相施凱爾訪問中國，今天在北京人民大會堂，和中國國家主席習近平舉行會談。施凱爾表明，希望中英建立成熟的關係，促進經濟成長與安全；習近平則表示，願意發展長期的戰略夥伴關係。

公視新聞網 ・ 15 小時前發表留言
【震傳媒民調】賴清德台北市不滿意度破5成　僅「1選區、1族群」滿意他

【震傳媒民調】賴清德台北市不滿意度破5成　僅「1選區、1族群」滿意他

震傳媒今天（28日）公布最新台北市議題民調，其中針對總統賴清德施政滿意度調查，合計39.7%滿意、51.1%不滿意，自詡為中間選民者，則有53.1%表示不滿意。台北市各選區當中僅「中山大

上報 ・ 1 天前8則留言

最新民調綠營戰將全輸蔣萬安 謝寒冰諷：因沈伯洋沒列入

2026年九合一選舉備受關注，目前綠營已完成4都市長提名，但桃園市和台北市長人選遲未出爐。而根據一份28日公布的最新民調顯示，在民進黨台北市長可能人選中，立委王世堅的支持度最高，其與現任市長蔣萬安的支持度差距也最小（19.3個百分點）。對此，資深媒體人謝寒冰諷刺，會有這個結果，是因為這份民調沒有列入民進黨立委沈伯洋。

中時新聞網 ・ 1 天前發表留言

別再拖！Office零日漏洞已被利用 微軟緊急修補一次看

微軟近日發布緊急安全更新，修補一項高風險的Microsoft Office漏洞，該漏洞目前正以「零日漏洞」（Zero-day）的形式遭到利用，恐使攻擊者得以存取使用者檔案，對企業與個人用戶構成重大資安威脅。根據美國國家漏洞資料庫（NVD, National Vulnerability Databas

自由時報 ・ 1 天前發表留言
Netflix影劇宇宙CASETiFY看得到？！iPhone 17系列突然又降價

Netflix影劇宇宙CASETiFY看得到？！iPhone 17系列突然又降價

準備好重返浪漫情調與攝政美學交織的上流社會了嗎？隨著《柏捷頓家族》第 4 季在 Netflix 正式上線，國際時尚配件品牌 CASETiFY 宣布推出柏捷頓家族 × CASETiFY 聯名系列。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前發表留言
新光三越A11情人節檔期太強！迪奧癮誘糖果快閃店、日本mizuiro ind首度來台

新光三越A11情人節檔期太強！迪奧癮誘糖果快閃店、日本mizuiro ind首度來台

甜到犯規！全台唯一JISOO「迪奧癮誘糖果快閃店」夢幻登場情人節檔期正式開跑，新光三越信義新天地A11率先端出高甜話題。全台唯一的 Dior Beauty「迪奧癮誘糖果快閃店」於2026年1月29日至2月12日限時登場，以繽紛夢幻的糖果世界為靈感，將香氛、彩妝與甜點完美融合，打造...

styletc ・ 1 天前發表留言

台灣人型機器人論壇 助產業邁大步

隨著Embodied AI（具身人工智慧）成為新型態智慧製造協作及補足勞動力缺口的關鍵趨勢，其背後的「軟體定義平台」與「多模態AI模型部署」更被視為推動人型機器人快速開發、可靠部署的核心基石。

工商時報 ・ 1 天前發表留言

特斯拉Model S、X將停產　馬斯克主攻人形機器人

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天宣布Model S、X兩個車款將停產，並計劃把加州佛利蒙特（Fremont）的工廠改用於製造Optimus人形機器人。

中央社 ・ 1 天前發表留言
AI價格戰開打！Google殺出260元無廣告方案　對戰ChatGPT Go

AI價格戰開打！Google殺出260元無廣告方案　對戰ChatGPT Go

低價AI月費大戰開打。繼ChatGPT上週在全球主要市場推出每個月收費290元卻有廣告的ChatGPT GO，以搶佔一般用戶市場大餅之後，Google今日也宣布，在包括台灣在內35個國家推出Google AI Plus，同樣瞄準輕量的一般用戶市場，月費更低、為260元，而且不含廣告、內含200GB雲端儲存空間，現在特惠期首二月月費還打五折。

鏡報 ・ 1 天前發表留言
北市選戰最新民調出爐！綠營王世堅領跑　但全被蔣萬安慘電

北市選戰最新民調出爐！綠營王世堅領跑　但全被蔣萬安慘電

年底台北市長選戰備受關注，不過民進黨至今尚未確定要推誰挑戰現任市長蔣萬安。根據最新民調顯示，民進黨立委王世堅與蔣萬安進行民調對決，落後19.3個百分點，但這已經是其他民進黨可能候選人中輸最少的，其中近期熱門人選行政院副院長鄭麗君落後33個百分點；行政院長卓榮泰更是慘輸38.7個百分點。

中天新聞網 ・ 1 天前3則留言

路透：中國批准進口首批輝達H200 AI晶片

（中央社上海28日綜合外電報導）兩名知情人士向路透社透露，中國已批准進口首批輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片。這標誌著中國立場出現轉變，正試圖在滿足自身AI需求與推動本土產業發展之間取得平衡。

中央社 ・ 1 天前發表留言
玩遊戲形同開後門給駭客？玩家揭露Steam遊戲支援自訂程式碼，爆安全漏洞還拖兩年才修

玩遊戲形同開後門給駭客？玩家揭露Steam遊戲支援自訂程式碼，爆安全漏洞還拖兩年才修

通常而言，當玩家們游完一款即時戰略遊戲時，往往會選取單位，然後再直接對那個單位下達指令，比方說前往礦場、攻擊敵人之類的。但偶爾我們也往往會因為比較笨的 AI 程式碼無法正確執行指令時而感到氣餒、生氣。Steam 上就有一款號稱沒有笨 AI 的即時戰略遊戲《Screeps：World》，自 2016 年發售至今已經賣超過 10 萬套。這款遊戲中當單位生成後並沒有內建 AI，玩家可以自己編寫程式碼來控制那個單位的行為而迴避「笨 AI」這件事，不過，卻被發現這個功能可能會讓有心人士直接駭進玩家的電腦，而遊戲開發團隊還沒有第一時間處理這個漏洞，只在日前後續修復，而 Steam 官方也並未回覆相關舉報。

Yahoo遊戲編輯部 ・ 1 天前發表留言
Indie Game Award 2026揭曉　日系《折言》勇奪最佳遊戲與音效雙冠

Indie Game Award 2026揭曉　日系《折言》勇奪最佳遊戲與音效雙冠

由台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）舉辦的「Indie Game Award 2026」於昨（27）日晚間揭曉得獎名單。日本 TearyHand Studio 開發的《折言》憑藉感人肺腑的劇情與音效表現，成功奪得年度大獎「最佳遊戲」與「最佳音效」雙桂冠。本屆賽事與 PlayStation 合作，吸引全球 51 個國家地區、515 組團隊參賽，參賽件數創下 12 年來新高，規模較往年成長 1.5 倍。

鏡報 ・ 1 天前發表留言
中國科技3巨頭秒訂40萬顆！北京突放行輝達H200晶片　專家曝現實因素：效能差6倍

中國科技3巨頭秒訂40萬顆！北京突放行輝達H200晶片　專家曝現實因素：效能差6倍

美國政府開放輝達出口H200晶片至中國後，北京當局的態度成為市場焦點。由於官方低調未回應，各種傳言不斷流傳。如今，隨著輝達執行長黃仁勳親自前往中國，加上科技巨頭集體遊說，市場傳出北京已允許首批約40萬顆H200晶片進口。專家透露，最大考量仍是本土晶片技術能力不足。在這種情況下，近期有關H200晶片的爭論也暫時告一段落。普遍認為，中國在追求晶片自主的同時，仍無......

風傳媒 ・ 19 小時前1則留言

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

（中央社記者戴雅真東京28日專電）日本首相高市早苗發表「台灣有事」答詢後，中國要求公民避免赴日旅遊，並於26日再次提醒農曆春節不建議訪日。外界原先認為日本旅遊景點恐受重創，但部分觀光地近來卻流傳「多虧中國自肅，團客幾乎沒了」，似乎頗感慶幸。

中央社 ・ 1 天前1則留言