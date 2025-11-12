中國放話全球抓捕沈伯洋紅藍名嘴叫好！黃帝穎：照妖鏡讓中共在台內鬼現形

民進黨立委沈伯洋。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對台灣的民進黨立委沈伯洋立案調查。中國官媒央視還發出影片恐嚇稱將發布全球通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球抓捕，然而，在台的藍營人士和親紅名嘴紛紛叫好，律師黃帝穎指出，中國通緝沈伯洋在國際法上毫無意義，更實證沈伯洋防制紅色滲透如照妖鏡，已陸續讓中共在台內鬼現形。

對於沈伯洋被中國放話通緝抓捕，前立委邱毅敬稱，抓他不但師出有名，還可以落實。前立委郭正亮則稱，

中國掌握的犯罪証據一定更多，除了違反《反分裂國家法》，應該還有其他的刑事犯罪，附和中國通緝。

黃帝穎在臉書發文表示，沈伯洋長期研究及宣揚「民主防衛」及防制紅色滲透，這在歐美等全球民主國家很正常，甚至在美國、澳洲更是近年顯學，但中國氣急敗壞宣稱沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警組織全球抓捕，甚至透過中國官媒央視製播8分鐘影片自稱起底沈伯洋，可見沈伯洋做對了獨裁所中共害怕的事！

黃帝穎提到，在法律上，中國片面通緝沈伯洋，且明顯出於政治因素，全球民主國家根本不理會中國的政治通緝，民主各國不論有無與中國簽訂「司法互助協議」，依據各國國內的「民主憲法」及國際人權兩公約，均無法向獨裁中國引渡政治犯，中國宣稱通緝沈伯洋，在國際法上毫無意義。

黃帝穎認為，最扯的是，台灣竟有特定政客、網路帳號及媒體宣稱「台獨分子都難逃清算」、「賴清德跪求韓國瑜救撲馬」等低劣政治口水，明顯配合中共定調，更實證沈伯洋防制紅色滲透如照妖鏡，已陸續讓中共在台內鬼現形！

