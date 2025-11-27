中國政府再籲別赴日 指「中國人受害案激增」 日政府駁指控

▲ 圖／翻攝自中國駐日本大使館X

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事論」，祭出反制，呼籲中國人暫勿赴日，今(27)日中國駐日本大使館再發布通知，強調據日本警察廳統計，2021至2024年日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，尤其近期發生多起中國公民在日遭無端攻擊的舉報，再次提醒中國人近期避免前往日本。對此，日本政府則否認相關指控。

中國駐日本大使館在社群平台X上發文表示，近來日本治安環境惡劣，根據日本警察廳持續統計，2021至2024年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增加至73.8萬件，綁架、放火、殺人、搶劫、強姦、猥褻等重罪由8821件至14614件，增加約65.7%。

中國駐日本大使館指出，今年7月以來，駐日使領館接獲的中國公民被羈押類案件急救明顯增加，11月急顯。近日有多起旅日中國公民舉報遭到無端辱罵、毆打並受到傷害。在相關案件發生後，駐日使館及各總領館第一時間表達慰問並提供協助，向日方提出交涉，要求急救破案、嚴懲兇手，切實保護中國公民合法權益，目前多起案件被偵破，施暴者尚未受到法律制裁。

中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民提高安全防範意識，加強自我防護，如遇逃亡、受審案件，請注意保存證據，及時報警，並聯絡駐日使領館尋求協助。文末附上日本警察廳2024年犯罪疫情報告，和多個駐地大使館的連絡電話。

不過，據日媒報導，日本政府否認中國關於日本公共安全狀況惡化的指控；日本外務省21日也指出，中國政府最近的聲明提到，今年初以來，中國公民在日受害的刑事案件激增的說法是毫無根據，並公開統計數據，顯示案件數逐年降低，並指出相關案件中存在不少中國人是加害者的情況。

