中國政府提醒勿赴日旅遊 民眾稱看多了不受影響

（中央社記者張淑伶上海17日電）中日關係緊張，有中國專家認為，當前不會演變成2012年全國性反日示威，因為官方煽動反日情緒但不願線下聚集出現失控。一些民眾則說，對反日、反美已經習慣了，官方表述不影響自己的判斷。

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況），有可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國從13日起抗議不斷升級，外交部、文旅部已經發布避免赴日旅遊的提醒，教育部則建議謹慎規劃赴日留學安排，央視、解放軍報等媒體發出一波波對高市早苗的攻擊或警告。

有不具名中日關係學者告訴中央社記者，中方的抗議可能還會持續一段時間，主要是外交攻擊、軍演、減少人員交流、停止官方交往、重新渲染琉球問題，也不排除東海船隻對峙，以及一些經貿上的限制等。

但他說，反日歸反日，官方不會允許民眾上街遊行，像2012年全國性的反日風潮一樣。幾年前中國政府已經體認，民眾上街可能會「收不住」，甚至出現反政府的聲音。

這名學者說，實際上中國方面肯定知道，「台灣真有事」時，美國及其盟友日本、韓國甚至澳洲不可避免多少都會有動作，「但你不說出來就算了」，既然日方在正式場合說了，中國一定會有反應；但他認為高市早苗也不可能對此認錯。

記者詢問幾名在上海和北京的民眾，對當前中日關係的看法。他們大多表示不會因為官方警告就不去日本，但有的人擔心此時的日本對中國旅客會更不友好。

陳小姐在COVID-19疫情前，幾乎每年都會去日本4、5次，起初是為了考弓道（日式射箭）的段位，但更多是旅行行程。當時在北京上班的她，有時候週五下班說走就走，「北京直飛日本只要（人民幣）800多元，比我回廣州還便宜」。

她原定12月要重啟疫情後的日本旅程。即使中國官方警告說，日本發生多起中國公民遭遇襲事件，但她認為整體上比亞洲人在美國遭受的風險低很多。至於政府要求民眾避免赴日旅遊，她並不介意，並表示距離11月底辦簽證還有2週，「已經足夠讓中日關係轉圜了」。

根據央視，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今天訪問中國，將說明日本沒有改變一貫立場，同時傳達「即便雙方存在立場分歧，也應避免影響人員交流」的立場。陳小姐認為，這就是轉圜的契機。

業餘影評人高先生也表示，只要簽證還能辦，自己不會聽官方的「提醒」。過去一年，他去了日本5次，主要是與電影相關的活動以及旅遊。

他在北京工作多年，眼見反日、反美的風潮「已經太多次了」，自己不會去配合官方論述。

1990年代在日本留學的楊先生，10幾年前在上海成立諮詢公司專做日企的技術支持，工作經常往返中日兩國。他說，對中日關係的起伏已經習以為常。對他工作造成重大影響的，並不是中日之間的政治因素，而是2020年開始的疫情。

楊先生擁有日本永住權，身邊多是對日友好人士，對日本政治人物也有自身的偏好。他表示，自己立場不會被左右，12月和明年2月份都計劃好去長崎海釣，機票也買好了。「至於那些民粹主義者，並不在我的朋友圈」。

此時會對赴日旅遊感到猶豫的中國人，大多不是單純因為政府的要求。除了有些人擔心會被仇視外，也有人說，原本要一起去日本的旅伴在國企工作，他可能因身分特殊而不需要上交護照，儘管出國不是問題，但顧慮「不聽話」的話，回國後上班會被刁難。（編輯：陳鎧妤）1141117