中國教育部接力發布「留學預警」：謹慎評估治安風險
中日關係近期因「台灣有事」言論，關係相當緊繃，14日中國外交部領事司建議中國公民不要前往日本，三大國營航空也開放讓民眾退票，今（16日）中國教育部表示，中國公民謹慎規劃赴日遊學計畫。
根據中國官媒《央視》報導，今日中國教育部發布「留學預警」，並表示近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。教育部提醒已在日及近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，增強防範意識，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。
日前中國發布旅遊預警，提醒中國公民勿前往日本旅遊，通告也提到，近期日本領導人公開發表涉台言論，引發中國不滿，並認為此舉「嚴重惡化中日人員交流氛圍」，對在日中國公民的生命安全造成重大風險。
中國與日本關係緊繃，就連香港地區都發布通告，提醒香港民眾到日本旅遊注意安全，中國三大航空公司都表示，在指定期間內的機票都可以免費更換航班，目前中日關係仍诶有緩和跡象。
