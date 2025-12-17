中國教育部推20條措施 要求學校減少考試頻率

（中央社台北17日電）中國自2021年起實施教育「雙減」政策後，近日中國教育部為進一步減輕學生學業負擔，公布一項通知，要求減少日常考試頻率，高中嚴控考試次數，此外還嚴禁購買試題、試卷，並不公布考試排名。

據陸媒界面新聞、澎湃新聞報導，近日，中國教育部印發「關於進一步加強中小學日常考試管理的通知」，提出7方面重點任務，共20條具體舉措，以「減輕學生過重學業負擔，促進學生全面健康發展。」

其中「壓減考試頻次」方面規定，小學一、二年級不進行紙筆考試，義務教育其他年級由學校每學期組織一次期末考試，初中（國中）年級從不同學科的實際出發，可適當安排一次期中考試。普通高中學校要嚴格控制考試次數。

其他方面包括「嚴格命題管理」，注重試卷內容結構與難度調控、嚴禁向任何組織和個人購買試題、試卷；「強化審核把關」，確保試卷內容科學、合理，杜絕出現違背社會主義核心價值觀的內容；「優化結果應用」，考試結果不排名、不公布，以適當方式告知學生和家長。

該通知提到的「中小學日常考試」範圍，是指為了檢驗學生階段性學習效果、服務於教學改進而面向年級全體學生組織實施的考試，不含初高中學業水平考試和普通高等學校招生全國統一考試。

中國近年針對減輕學生課業壓力推出許多政策。2021年7月，中國官方公布了「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔（雙減）的意見」政策，規範補習的時間及指導價，強力限縮補教業者發展。同年底，教育部即表示，學科類補教業被壓減了8成以上。

今年9月前後，廣東深圳、江蘇泰州、江西撫州多地教育部門發布通知文件中提到，2025年秋季學期起，全市所有小學停止徵訂教輔材料，並表示嚴格執行「一科一輔」（每個學科每學期只推薦1種教輔材料供學生自願選用）要求，嚴禁向小學一、二年級學生及家長推薦教輔材料等。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1141217