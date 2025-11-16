中國再出招！陸教育部發「留學預警」 建議謹慎規劃赴日留學

中國教育部發布留學預警，要求中國學生謹慎規劃赴日留學安排。Unsplash



日本首相高市早苗本月7日發表「台灣有事」說後，中日緊張關係緊張升高，中國各部門動作頻頻，中國海警局今（11/16）宣布艦艇編隊在釣魚台海域，依法開展「維權巡航活動」後，中國教育部公布「留學預警」，表示日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發」，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排」。

「留學預警」指出：「近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。教育部提醒已在日和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識。建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。」

日本首相高市早苗7日在國會表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此言令中國跳腳。中國駐大阪總領事薛劍隔日在社群嗆聲斬首高市「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，日本外務省14日為此向中國駐日大使吳江浩表示強烈抗議。

中國國防部13日發聲明警告，日方若武力介入台海局勢，小心「頭破血流」。中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。海事局發布航行警告，17日至19日每天凌晨0時到晚上12時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

中國海警局今（11/16）宣布，海警1307艦艇編隊在釣魚島（釣魚台）「領海」內巡航，並指「這是中國海警依法開展的維權巡航活動」，疑似進一步向日本施壓。

