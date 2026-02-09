中國敢動武？蔡正元批沒實力 周錫瑋反嗆「我賭動武」

前立委蔡正元與前台北縣長周錫瑋在節目中熱議「中國敢不敢動武？」時爆發激烈爭論。（圖／翻攝自蔡正元、周錫瑋臉書）





前立委蔡正元與前台北縣長周錫瑋在節目中熱議「中國敢不敢動武？」時爆發激烈爭論。蔡正元認為，中國沒有能力解決台灣問題，不敢與美國全面對抗，只能對台獨採取妥協策略，周錫瑋則反駁，直言：「我今天就跟你賭，你看大陸敢不敢動武！」

蔡正元、周錫瑋激辯

蔡正元在節目《ctitalk網路論壇》中指出，中國在賴清德表明「兩國互不隸屬」時也不敢採取行動。中國曾誇口說若台灣廢棄「九二共識」，將地動山搖，但事實上「今天地哪裡在動，山哪裡在搖，股票還大漲」，顯示中國缺乏實力與決心。他質疑，中國軍隊只能在閱兵式上展示，卻不敢離開大陸領土一步，「中國敢派兵去伊朗嗎？」

廣告 廣告

對此，周錫瑋反駁表示，他喜歡蔡正元的想法，讓中國人會覺得「原來他的戰略是會被誤解的，會被誤解成一個軟弱無能。」他以委內瑞拉為例指出，美國曾抓捕馬杜洛，但之後並未在當地駐軍，顯示國際局勢不簡單。他進一步批評，蔡正元只看誰敢打仗來判斷對錯，這是錯誤心態。

雙方互嗆持續升級，蔡正元批評周錫瑋只看中國媒體，周錫瑋則澄清自己主要參考國際英文媒體，強調從未看中國媒體。周錫瑋也點出美國對中國的偏見，認為西方國家過去被美國洗腦，對中國仍存成見，並分析軍事實力，指出美國軍事跟中國大陸比較已經沒落。

周錫瑋強調，國際交往不必靠拳頭，而可透過「王道」策略，以公平與利益爭取認同。不過，蔡正元重申中國不敢動武，但周錫瑋回嗆：「你看敢不敢動，我今天就跟你賭，看大陸敢不敢動。」雙方的辯論最終以激烈互嗆收場，凸顯台灣對兩岸局勢的不同解讀與策略分歧。

更多東森新聞報導

蔡正元涉業務侵占罪 高院判刑3年6月定讞

《經濟學人》點名「台灣病」惹議！ 蔡正元3點反擊：自以為是

周錫瑋怒了！口罩不夠進口就好啦 說重話轟民進黨

