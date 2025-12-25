中國文博界最大暗影！南京博物院前院長涉盜賣國寶 被帶走調查

中國南京博物院前院長徐湖平傳出疑似盜賣文物，將明朝名畫《江南春》鑑定為「贗品」後販賣圖利。翻攝百度



中國媒體稱為「南京文博界最大暗影」的南京博物院前院長徐湖平，涉盜賣國家文物案，今天爆出徐湖平已遭帶走調查，而實名舉報他的前員工郭禮典則說收到多通恐嚇電話與訊息，有媒體稱徐湖平被調查為本案的「劇終」，不過事件黑幕重重，也有媒體指這可能只是讓暗影現形的「開幕式」。

中國近代收藏家龐萊臣後人本月指控，其家族1958年捐給南京博物院137件文物，有5件不知去向，而其中一幅「失物」明朝名家仇英名作《江南春》，近日出現在拍賣市場，估價達8800萬元人民幣（約3億9447萬元台幣），質疑博物院盜賣文物。

院方辯稱這些畫作1960年代被鑑定為偽作，於1990年代「處置」，但所謂處置怎會流入拍賣行，而偽作為何在拍賣行又有8800萬元人民幣行情？引發更多的猜疑。

當事人徐湖平上週五（12/19）否認經手此事，並稱自己已退休「不再過問外界的事」，目前「等候上級調查」。不過這支在家拍攝的影片掀起更大爭議，他身後滿牆瓷器字畫，中國媒體引述行家指他坐的那把椅子「是寶貝」。一個省級博物院長為何能坐擁獨棟別墅、擁有大量古玩，更加啟人疑竇。

中國南京博物院前院長徐湖平拍片喊冤，家中擺設和他坐的椅子卻意外更令人起疑。翻攝網路

本週日（12/21）博物院退休員工郭禮典，實名舉報前院長徐湖平任內貪汙腐敗，將書畫贈送給多名高官，包括曾任江蘇省檢察院反貪局長的韓建林（2004年落馬）。2008年起博物院超過40名職工（包括13名黨員、22名高級職稱人員）多次聯名舉報徐湖平，但17年來所有的舉報石沈大海。

當局週二（12/23）表示將出手調查。

媒體《亞洲週刊》官方微博當天（12/23）發布張照片，一輛車停在一棟別墅前，發文僅有「劇終」二字。香港《明報》今天（12/25日）報導，照片攝於徐湖平位於南京富貴山的獨棟別墅，報導指出附近鄰居稱前一晚附近已有公安駐守。

《亞洲週刊》也報導，實名舉報徐湖平的郭禮典，昨天（12/24）上午8時被接到中共江蘇省委招待所西康賓館，接受問詢。郭禮典之前受訪也表示，自己接到多通恐嚇電話，多個號碼來自江蘇省南京市、鎮江市，還有甘肅省蘭州市等。

《亞洲週刊》以「劇終」形容徐湖平遭帶走調查，不過對於揭開他多年貪污賄賂流向、盜賣銷貨犯罪網路的勾連串謀，這恐怕只剛剛揭開序幕。

