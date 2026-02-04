中國文旅部單方宣布：將恢復上海居民赴金馬旅遊

（中央社記者張淑伶上海4日電）中國文旅部今天發布，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。不過，一年前，文旅部也曾發布將恢復福建、上海居民赴台團體旅遊的消息，但兩岸觀光旅遊「小兩會」始終未能就此協商。

國共兩黨智庫論壇正在北京舉行，旅遊議題是焦點之一。值此之際，中國文化和旅遊部政府官網今天發布， 為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

廣告 廣告

中國文旅部方面說，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。

就在去年1月17日，中國文旅部也曾宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接。這項發布是回應此前上海副市長華源在2024雙城論壇上的相關政策宣布。

兩岸旅遊觀光現僅開放第三地陸客來台觀光，以及福建團客與自由行赴金門、馬祖旅遊。而台灣方面，政府未限制台灣人到大陸自由行，不過「禁團令」仍未解除。

有關兩岸旅遊交流，台灣政府先前已表明應由小兩會（台灣的台灣海峽兩岸觀光旅遊協會、中國的海峽兩岸旅遊交流協會）先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通協商，兩岸觀光才能重啟。

觀光署1月下旬指出，台旅會已於2025年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。若陸方有善意恢復兩岸旅遊，應可儘速回覆邀請，透過小兩會進行觀光議題協商。（編輯：廖文綺）1150204