中國文旅部恢復上海居民前往金馬旅遊 國台辦發聲支持



中國文化和旅遊部4日透過聲明，宣布將在近期內，正式恢復上海地區居民前往金門、馬祖旅遊，藉此促進兩岸人員往來正常化，恢復各領域交流，國台辦發言人則在隨後表達支持且樂觀其成的立場。

中國文旅部稱恢復上海居民赴金馬旅遊作業 正積極籌備中

中國文旅部在聲明之中，表示為了進一步促進兩岸人員往來正常化，以及各領域交流的常態化，為了「回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼」，以及「增進兩岸同胞利益福祉」，因此宣布將在近期之內，恢復上海居民前往金、馬兩地旅遊。

該聲明表示，目前各項作業都已在「積極籌備中」，期望兩岸旅遊業界能夠「加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務」。

國台辦發言人發聲支持 喊話盡早解除相關限制

對於文旅部聲明，中國國台辦發言人陳斌華，在隨後答覆記者提問時表達支持立場，指出中國始終秉持「兩岸一家親」的理念，因此文旅部宣布恢復上海居民赴金馬旅遊一事，是「順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措」，是對台灣社會「要和平、要發展、要交流、要合作」主流民意的回應。

陳斌華也喊話，希望「民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲」，解除對兩岸人員往來以及各領域交流合作的「阻撓禁限」，盡早「恢復大陸居民赴台旅遊」。

