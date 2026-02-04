中國文旅部開放上海居民赴金馬旅遊 陸委會：台灣本來就沒限制

陸委會外觀。李佳穎攝



國共智庫論壇昨（2/3）日落幕，中共文旅部今（2/4）日宣布上海居民可赴金門、馬祖自由行，國民黨副主席蕭旭岑認為，這代表國民黨在做實事。對此，陸委會表示，我方本來就沒有限制上海居民赴金馬旅遊，眾所皆知旅遊障礙是陸方造成，希望這次開放不要只說不做。

中共文旅部今日宣布上海居民可赴金門、馬祖自由行，國台辦並表示，這是回應台灣社會的主流民意，希望民進黨正視民意，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，儘早恢復大陸居民赴台旅遊。

陸委會回應， 目前我方法令對於陸客到金門馬祖旅遊並無限制上海居民的規定，只是上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察，並稱當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是陸方造成，此次陸方宣布將於近期放寬陸客來台的限制，希望不要只說不做。

