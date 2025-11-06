中國新令：全面採用國產AI晶片 黃仁勳警示：可能在AI競賽中勝出

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7月出席北京第三屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會），罕見脫下招牌皮衣，改穿深色唐裝出席。 圖:翻攝自X帳號@ohgkg

[Newtalk新聞] 人工智慧晶片製造龍頭「輝達」（NVIDIA）執行長黃仁勳5日接受《金融時報》（Financial Times，FT）AI論壇訪問時，發出震撼警告，指中國憑藉更低能源成本與寬鬆監管環境，將在人工智慧（AI）競賽中超越美國。他直言：「中國可能在AI競賽中勝出。」此言一出，引發全球矚目，凸顯美中科技戰白熱化。

黃仁勳批評西方國家如美國與英國，受「犬儒主義」（Cynicism）拖累，各州紛推AI新規，可能衍生「50種不同監管制度」，阻礙發展。他強調，中國提供能源補貼，讓本土科技企業以更低成本使用國產晶片取代輝達產品，加速AI運算優勢。黃仁勳呼籲美國放鬆出口管制，否則將損失數十億美元商機，讓華為等對手竊據先機。此前，上週特習會後，美國總統川普（Donald Trump）雖透露允許中國與輝達往來，但禁售最先進Blackwell晶片，維持對華限制。

中國近期更祭出強硬反制。《路透社》（Reuters）引述知情人士報導，中國官方發布內部指引，要求獲國家資金的新建數據中心，必須全面採用國產AI晶片。進度低於30%的項目，須移除所有外國晶片或取消採購；高於30%者，則視個案審核。此舉被視為北京最嚴厲的科技去外資化行動，自2021年起，中國AI數據中心專案已吸金逾1,000億美元國家資金，多數項目受惠，但新規定恐導致部分西北地區設施停工，輝達、超微（AMD）及英特爾（Intel）等美企出口重挫。

美中晶片戰核心在於高端運算主導權。美國以中國軍事應用為由設限，北京則指此阻礙科技進步，轉推自給自足。知情人士透露，指引適用範圍及發文單位尚未明朗，相關機構未回應評論。分析師憂心，此波政策將重塑全球AI供應鏈，黃仁勳警示或許成真，美國需速謀對策，方能守住領先。

