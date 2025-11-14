中國新國標電動車百公里加速不得低於 5 秒？民間解讀有誤，實則僅限「通電時預設工作狀態」

中國公安部組織完成的《機動車運行安全技術條件》國家標準徵求意見稿近日公佈後引發熱議，民間討論的熱點集中在稿件內「乘用車每次通電 / 點火後應處於百公里加速時間不小於 5 秒的預設工作狀態」這一描述上。針對該規定外界出現了「中國車加速效能從此受限」、「高效能電動車孔被一刀切」等解讀，但根據官方後續的解釋，這些理解實則都出現了明顯偏差。

意見稿起草工作組的負責人在接受採訪時表示，這一條款的重點其實是「預設工作狀態」，而非「禁止 5 秒內加速」。車輛的加速能力並未被施加任何限制，意見稿關注的僅僅是「車輛在啟動瞬間的動力釋放方式」。換一個比較容易明白的說法，就是車輛在斷電 / 熄火後不會記憶運動模式狀態。車輛啟動的那一刻之後，狀態就可以切換，只要你想就仍能跑出加速度的極限。

鑒於電車的起步明顯比油車更快，新規一定程度上應該能減少冒失駕駛的情況。目前流傳的一些誤讀多少有些荒謬，高效能電動車是目前中國車廠競爭力、汽車文化輸出的重要組成部分，有什麼理由自綁手腳呢？

