中國新型統戰手法曝光！竟假冒「這組織」 林楚茵：滲透至僑界

中國持續對台認知作戰、統戰手法再升級！民進黨立委林楚茵今（4）日在臉書揭露，網路出現冒名華僑組織「洪門致公總堂」的帳號，發文徵求軍裝照。她查證後確認為假帳號，僑委會也證實是中共「借殼上市」的統戰操作，恐鎖定國軍與退伍軍人進行情蒐。林楚茵呼籲民眾提高警覺，勿隨意提供個資。

中國近年持續對台進行文攻武嚇，統戰與認知作戰手法也不斷翻新。近日網路上更出現疑似中國操作的新型統戰模式，冒名僑團帳號「徵求軍裝照」，引發國安疑慮。林楚茵今日就在臉書揭露，中共已將認知作戰滲透至僑界，手法相當惡質。

林楚茵指出，近期社群平台出現帳號自稱華僑組織「洪門致公總堂」，公開發文徵求軍裝照片。她第一時間向僑委會查證，並直接詢問洪門致公堂，對方明確回應並非其所屬帳號，證實遭到冒名。

接著，林楚茵表示，她也向僑委會委員長徐佳青求證，徐佳青證實，這正是中共慣用的「借殼上市」統戰手法。真正的洪門致公堂在美國已有約150年歷史，至今堅定反共，但中共卻刻意扶植統戰組織，搶先在台灣與中國登記相同名稱，混淆視聽、魚目混珠。

林楚茵強調，該假帳號指名徵求軍裝照，明顯與一般詐騙不同，不排除是鎖定現役國軍及退伍軍人進行情蒐，風險不容小覷。她也提醒，海外僑界未必熟悉中共統戰操作，看到熟悉的僑團名稱就容易誤信，甚至誤以為反共社團立場轉向。

最後，林楚茵提到，她已提醒僑委會加強澄清與宣導，也呼籲民眾遇到可疑訊息務必查證來源，切勿隨意提供個人資料，以免落入統戰或情蒐陷阱。





